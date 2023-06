La classifica di Frey: "Onana davanti a Maignan e Szczesny"

L'ex portiere francese stila la sua personale classifica dei portieri di Serie A: "Per la stagione fatta, Onana è davanti a tutti. Io lo terrei".

La stagione si è chiusa con la cocente delusione del k.o. in finale di Champions, ma anche con la consapevolezza di aver raggiunto uno step d'eccellenza nel ruolo: André Onana ha sfiorato il colpaccio continentale con l'Inter e guarda al futuro, con qualche fisiologico dubbio da sciogliere.

Al momento non si sa bene quale sarà la sua prossima squadra: il Manchester United sembra in pole per strapparlo ai nerazzurri, senza dimenticare il Chelsea che però potrebbe puntare con forza su Kepa.

Di Onana ha parlato Sebastien Frey ai nostri microfoni in occasione del raduno di Operazione Nostalgia a Ferrara: fosse per l'ex portiere transalpino, Onana rimarrebbe all'Inter.

"Il calcio di oggi è un po' cambiato rispetto a quello della mia generazione. All'epoca l'Inter con Moratti poteva permettersi di tenere un giocatore a prescindere dalla cifra. Oggi ci sono altre esigenze, ma è difficile trovare un grande portiere per un top club, e ora l'Inter ce l'ha. Fosse per me lo terrei, è importante per costruire una squadra che vuole veramente vincere: se dovesse arrivare l'offerta, credo che l'Inter lo lascerebbe andare purtroppo".

Courtois numero uno al mondo per continuità di prestazioni col Real Madrid.

"Courtois è il portiere che sta dimostrando di essere sempre ad alti livelli da qualche anno: dietro di lui ci sono altri giocatori che stanno crescendo".

Onana davanti a Maignan e Szczesny nella classifica personale di Frey.

"Ad oggi, considerando un po' le stagioni così, perché l'Inter comunque è arrivata in finale, metterei: Onana, Maignan, Szczesny. Perché l'Inter ha giocato la finale e vinto dei trofei, non che Maignan non sia più bravo di Onana: per rendimento e continuità con la squadra, però, dico questo".