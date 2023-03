Clamoroso in Serie D: la porta è troppa bassa, i calciatori scavano il terreno

Porta più bassa di 2 cm: i calciatori della Sangiovannese scavano con zappe, vanghe e a mani nude per ripristinare la misurazione corretta.

Uno degli episodi più clamorosi del weekend arriva direttamente dal campionato di Serie D.

A pochi minuti dal calcio d'inizio della partita tra il Grosseto e la Sangiovannese, al portiere degli ospiti Nannetti è venuto il sospetto che una delle due porte fosse più bassa rispetto agli standard consentiti.

A quel punto si passa alla misurazione della porta in presa diretta e i sospetti del portiere ospite si rivelano fondati: la porta è più bassa di due centimetri. Le operazioni vengono quindi momentaneamente interrotte e le squadre fanno rientro negli spogliatoi.

Il direttore di gara comunica che la Sangiovannese ha disposizione mezz'ora di tempo per ripristinare la misurazione corretta e, incredibilmente, i calciatori della squadra di casa accorrono nei pressi della porta e iniziano a scavare.

Sì, avete capito bene. I giocatori della Sangiovannese ricorrono a picconi, zappe e vanghe, qualcuno direttamente a nude, in un'autentica corsa contro il tempo per poter iniziare la partita in maniera regolare.

La missione riesce in tempo utile e dopo una seconda misurazione, le due squadre possono finalmente scendere in campo. Al termine dei 90', il risultato finale sarà di 1-1, con il Grossetto, però, che ha già presentato ricorso alla Lega Nazionale Dilettanti.

Un finale ancora tutto da scrivere, dunque, di una partita iniziata nel modo più folle possibile.