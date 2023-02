Clamoroso errore del VAR: goal regolare annullato al Brighton di De Zerbi

Sullo 0-0, il vantaggio del Brighton è stato annullato da una chiamata errata del VAR: Estupinan era tenuto in gioco da Guehi.

Il Brighton ha impattato 1-1 sul campo del Crystal Palace infilando il secondo pareggio in Premier del suo 2023: al vantaggio dei 'Seagulls' targato March, ha replicato - dopo appena sei minuti - la rete di Tomkins che ha sancito il definitivo 1-1.

Le due reti sono maturate nella ripresa, precisamente al 63' e al 69', ma nella prima frazione di gioco la squadra Di Zerbi è stata suo malgrado protagonista di un episodio decisamente controverso.

Sul risultato di 0-0, infatti, il Brighton era passato in vantaggio grazie alla rete di Estupinan, ma la successiva revisione del VAR ha portato all'annullamento della rete.



L'arbitro John Brooks - designato al VAR in occasione del match del Selhurst Park - è intervenuto sanzionando la posizione irregolare del difensore ecuadoregno al momento del passaggio di Pascal Gross.

Una decisione che però si è rivelata clamorosamente errata. Nel corso della revisione, infatti, la linea virtuale è stata tracciata considerando James Tomkins come ultimo difensore, e non Marc Guehi che si trovava proprio alle sue spalle.

Morale della favola, se la linea fosse stata tracciata correttamente, tenendo conto del posizionamento di Guehi, Estupinan sarebbe stato in posizione regolare e il suo goal sarebbe stato convalidato.

Un episodio clamoroso che ricorda da vicino quanto avvenuto lo scorso 12 settembre nel corso di Juventus-Salernitana, quando la rete da tre punti di Milik venne annullata per l'offside di Bonucci, con il VAR che si perse - letteralmente - il posizionamento di Candreva che teneva tutti in gioco.