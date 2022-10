Clamoroso autogoal del Monaco: Nubel rinvia addosso a Sarr e palla in rete

Monaco sotto contro il Trabzonspor: il portiere Nubel colpisce il compagno Sarr con un rinvio e la sfera finisce in goal per l'1-0 turco.

Uno degli episodi più incredibili della quarta giornata di Europa League, arriva direttamente dalla Medical Park Arena di Trebisonda.

Nel corso del match valevole per la quarta giornata del gruppo H, i padroni di casa del Trabzonspor hanno sbloccato il risultato contro il Monaco approfittando di una clamorosa autorete da parte della formazione francese.

Al 44', dopo un retropassaggio verso la porta monegasca, il portiere Nubel ha addomesticato la sfera prima di effettuare il rinvio che però ha colpito in pieno il compagno Sarr, la cui deviazione ha spedito la sfera direttamente in porta.

Si sblocca dunque così una partita fino a quel momento inchiodata sullo 0-0 e priva di grosse emozioni. Per il primo grande sussulto della serata ci è voluto uno degli episodi più incredibili visti sino ad oggi nel corso della rassegna.

Il tutto per la gioia della formazione di casa passata in vantaggio in modo del tutto inaspettato, grazie ad una topica colossale degli avversari.