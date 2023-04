Clamorosa autorete di Caldara: Salernitana avanti a La Spezia

Il difensore dei liguri, nel tentativo di chiudere su Piatek, ha deviato la sfera infilando il compagno Dragowski: Salernitana avanti all'intervallo.

Il match tra Salernitana e la Spezia si è sbloccato all'imbocco dei cinque minuti di recupero della prima frazione di gioco.

Protagonista, suo malgrado, è stato Mattia Caldara che nel tentativo di anticipare Piatek, ormai pronto a colpire a rete, ha deviato in malo modo il pallone verso la propria porta infilando il compagno Dragowski.

Un errore da matita rossa per l'ex centrale di Atalanta, Juventus e Milan che ha consentito alla squadra di Paulo Sousa di spezzare l'equilibrio al 'Picco'.

Il lancio nel cuore dell'area in direzione di Piatek ha trovato sulla sua traiettoria il classe 1994 che, in anticipo sul polacco, si è esibito in un goffo intervento che ha finito per beffare il proprio portiere.

Dopo un primo tempo piuttosto intenso, ma privo di grandi occasioni da rete, ci è voluto appunto l'episodio per rompere l'impasse.

Un frame che sorride alla Salernitana. Ben diverso, invece, l'umore in casa Spezia con i padroni di casa che hanno rischiato di capitolare un'altra volta prima dell'intervallo, sempre con Piatek protagonista. Questa volta fermato dalla traversa.