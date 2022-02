Cionek ko, la Reggina perde tempo: i giocatori della SPAL trasportano la barella

Secondo successo consecutivo in Serie B per la Reggina che espugna il 'Mazza' di Ferrara in rimonta: vantaggio della SPAL con Mancosu, risposta amaranto firmata dalle reti di Tumminello, Bianchi e Galabinov.

I ferraresi restano vicini alla zona playout e per loro si acuisce una crisi che non sembra avere fine, riflessa nei concitati attimi finali che ci hanno regalato un episodio abbastanza curioso e, per certi versi, anche divertente da osservare.

Quando il risultato si trovava già sull'1-3, tra i calabresi si è infortunato Thiago Cionek, per il quale è stato necessario l'ingresso in campo della barella: peccato, però, che i tempi del soccorso fossero troppo dilatati secondo i padroni di casa.

I giocatori della SPAL, per evitare ulteriori perdite di tempo, hanno alzato di peso la barella con sopra Cionek, facendola anche cadere in un primo frangente. Una mossa che ha permesso di guadagnare qualche secondo, comunque inutile ai fini della rimonta che non si è verificata.