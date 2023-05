Cionek espulso in Frosinone-Reggina: schiaffo a Caso e rigore procurato

Il polacco la combina grossa sul finire del primo tempo di Frosinone-Reggina: schiaffo a Caso valso un rigore e l'espulsione comminata da Prontera.

Era un impegno in salita già sulla carta, ma l'ingenuità di Thiago Cionek ha reso il compito della Reggina ancor più arduo: autentica follia commessa dal difensore polacco, protagonista in negativo nel finale del primo tempo della trasferta di Frosinone.

Cionek si è infatti liberato con troppo vigore di Caso, allontanato con uno schiaffo plateale nell'area calabrese: una scena persa in diretta dall'arbitro Prontera, richiamato dal VAR alla visione delle immagini.

On field review necessaria per giungere alla più scontata delle decisioni: Cionek espulso e calcio di rigore in favore dei ciociari, trasformato alla perfezione da Roberto Insigne con una conclusione centrale sotto la traversa. Proteste vibranti dalla panchina per Filippo Inzaghi, anch'egli allontanato dal direttore di gara.

Dinamica simile a quella andata in scena all'Allianz Stadium durante Juventus-Napoli: colpo proibito di Gatti a Kvaratskhelia ma, in quella circostanza, il VAR non aveva ravvisato nulla.

Per Cionek si tratta della seconda espulsione stagionale dopo quella rimediata nel 3-0 inferto al Palermo in quel del 'Granillo' alla quarta giornata: anche allora il cartellino rosso era stato diretto, comminato per un brutto fallo ai danni di Di Mariano.