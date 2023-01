Siparietto Spalletti-Allegri a fine gara: in cerca della stretta di mano

Dopo le punzecchiature della vigilia, episodio virale dopo il 5-1. Spalletti gongola per il risultato: "Bella serata, festeggerò con i miei figli".

Vittoria senza storia al Maradona. Il Napoli batte la Juventus per 5-1, allontanando i bianconeri in classifica a -10. Un successo roboante per gli azzurri, che allungano in testa riuscendo a fermare la scalata di Madama dopo otto successi senza subire reti.

In attesa delle partite di Milan e Inter, il Napoli vive una notte importante contro la Juventus, sopratutto grazie alla coppia Osimhen-Kvaratskhelia, fondamentali per portare a casa il netto risultato che non ha dato scampo alla truppa di Allegri.

Il tecnico dei partenopei, Luciano Spalletti, è intervenuto in collegamento dal 'Maradona' con DAZN e ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando l'anticipo del 18° turno di Serie A.

"Una serata bella, una grande partita della squadra" ha detto il tecnico del Napoli. "Dobbiamo avere questi ritmi davanti ad una cornice di pubblico così. Se la squadra fa quello che sa fare vengono fuori partite importanti come questa. Siamo rimasti in partita dopo il goal della Juventus grazie al loro entusiasmo".

Dopo il triplice fischio finale di Doveri, siparietto con Allegri: il tecnico bianconero va verso gli spogliatoi, con Spalletti che cerca di intercettarlo - inseguendolo - per stringergli la mano. Solamente dopo un po' avviene il contatto e il saluto, quando il mister della Juventus si accorge del collega.

Nessuna polemica, ma episodio virale sui social: soprattutto dopo la vigilia di punzecchiature tra i due tecnici e i dubbi relativi ad una stretta di mano, alla fine avvenuta prima della gara.

Ad avere la meglio sul campo è stato Spalletti:

"Festeggerò con i miei figli, ma domani si allena".

Con un Osimhen in più su cui contare:

"A me stupiscono le potenzialità che non ha messo in pratica, è il più forte di tutti. Diventa devastante sulle palle lunghe, poi nel contatto fisico tiene botta ed ha coraggio a fare le cose. Si è spaccato due tre volte la faccia perché non si tira mai indietro, rischia quasi sempre ma è un calciatore che ha potenzialità e ancora ha margini di miglioramento impressionanti".