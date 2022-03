Cile-Uruguay dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cile cerca tre punti per sperare nei playoff, Uruguay già in Qatar. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

CILE-URUGUAY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING • Partita: Cile-Uruguay

• Data: mercoledì 30 marzo 2022

• Orario: 01:30

• Canale TV: MOLA

Ultima partita di qualificazione ai Mondiali in Qatar per quanto riguarda il Sudamerica. Il Cile, con un piede e mezzo fuori dalla kermesse che si terrà a novembre, ospita l'Uruguay a Las Conces. La nazionale di Martin Lasarte ha bisogno di tre punti e di un concomitante risultato negativo della Colombia per prendersi il quinto posto e andare così a giocarsi le proprie carte nello spareggio interzona per accedere alla Coppa del Mondo.

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati Non ha di questi pensieri l'Uruguay del ct Diego Alonso, al quarto posto e già matematicamente qualificato alla manifestazione grazie alla vittoria per 1-0 sul Perù firmata da De Arrascaeta. L'articolo prosegue qui sotto Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming. ORARIO CILE-URUGUAY La partita tra Cile e Uruguay verrà disputata mercoledì 30 marzo 2022 allo Stadio San Carlos de Apoquindo di Las Conces. Fischio d'inizio programmato per le ore 01.30 italiane. DOVE VEDERE CILE-URUGUAY IN TV Cile-Uruguay sarà visibile su MOLA, piattaforma che detiene i diritti delle Qualificazioni Mondiali. Per assisere all'incontro bisognerà dunque scaricare l'app su una smart tv o ricorrere a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, su un Android Tv. CILE-URUGUAY IN DIRETTA STREAMING La sfida tra le due nazionali sudamericane si potrà seguire in streaming accedendo al sito ufficiale di MOLA, accedendo al portale da remoto o da dispositivo mobile come smartphone o tablet. PROBABILI FORMAZIONI CILE-URUGUAY CILE (3-5-2): Bravo; Paulo Díaz, Medel, Enzo Roco; Isla, Baeza, Vidal, Aránguiz, Suazo; Vargas, Alexis Sánchez. URUGUAY (4-4-2): Rochet; Araujo, Godin, Gimenez, Oliveira; Pellistri, Bentancur, Valverde, De Arrascaeta; Suarez, Nunez.