Ciciretti spinge per l'addio al Napoli, l'agente: "A gennaio se ne andrà"

L'agente di Amato Ciciretti conferma che il suo assistito lascerà il Napoli a gennaio: "Lo vogliono in B, ha offerte dalla Grecia e dalla Spagna".

Quel goal su punizione all'Allianz Stadium contro la sembrava il lasciapassare per una carriera ad alti livelli, prima di un inesorabile ed inaspettato declino: sono lontani i tempi in cui Amato Ciciretti incantava le platee con la maglia del , affacciatosi nel 2017 per la prima storica volta in .

Da allora la vita dell'esterno d'attacco romano è cambiata radicalmente: esperienze non positive con ed , in prestito dal con cui non ha mai esordito in gare ufficiali con la prima squadra. Per lui soltanto un'apparizione con la Primavera lo scorso 28 settembre, in occasione del ko maturato contro l' .

Scontato, dunque, un addio nella prossima sessione invernale del calciomercato nonostante un contratto valido fino al 30 giugno 2022, che non sarà rispettato.

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', l'agente del giocatore, Vincenzo Pisacane, ha confermato che Ciciretti si accaserà altrove chiudendo di fatto un'avventura del tutto negativa.

"Amato è un ragazzo bravissimo, non crea problemi, ma non è mai considerato. Quando non si viene considerati, tanto vale non cercare il confronto. Se ne andrà a gennaio sicuramente, ha offerte da diverse squadre in B che stanno lottando per la promozione, dalla Grecia e dalla ".

Già a settembre Pisacane parlava del periodo nero del suo assistito, ad un passo dal ritorno all'Ascoli che poi non si è concretizzato.