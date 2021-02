Nuova vita per Ciccio Graziani: consigli su come vincere su FIFA 21

L'ex bomber, Campione del Mondo ed idolo del Cervia, sbarca anche nel mondo di Playstation e FIFA Ultimate Team.

Per alcuni è uno dei più grandi cannonieri italiani degli anni '70 e '80. Per altri il suo volto è legato indissolubilmente a Campioni il Sogno, in cui allenava il Cervia. Di generazione in generazione, ora per i millenials, Ciccio Graziani sarà 'quello' dei consigli di FIFA 21.

A sorpresa, infatti, Graziani, da anni opinionista tv dopo aver lasciato il mondo della panchina (ultima esperienza negli Allievi del Vigevano nel 2013), darà consigli ai giocatori di FIFA 21 che ogni giorno invadono i server di EA Sports per giocare su FUT.

Dalla giornata di lunedì 15 febbraio, dopo la presentazione dell'iniziativa della scorsa settimana, Graziani ha cominciato la sua nuova avventura:

"Il mitico Ciccio Graziani sarà protagonista, sui canali PlayStation, di due video a settimana contenenti suggerimenti per creare la formazione più competitiva di sempre e sviluppare abilità utili in FIFA Ultimate Team".

Classe 1952, Campione del Mondo a Spagna '82, con i suoi filmati su tattica e atteggiamento da tenere in campo, Graziani metterà alla prova ogni settimana i migliaia di videogiocatori che desiderano scalare la vetta del mondo di FIFA 21, per provare a diventare dei professionisti del settore.

Per l'occasione è stato creato anche un particolare e specifico sito web per dare la possibilità ai giocatori del videogioco più venduto d'Europa, ma anche ai semplici interessati, di osservare Graziani entrare nel mondo di EA Sports, Playstation e FIFA 21.