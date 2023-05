Ted Lasso è uno show amatissimo che ha portato gioia a milioni di fan in tutto il mondo: GOAL vi parla del suo futuro.

Ted Lasso è una serie comedy-drama acclamata dalla critica, creata da Bill Lawrence, Jason Sudeikis, Brendan Hunt e Joe Kelly. La serie segue Ted Lasso, un allenatore di football americano che viene assunto per allenare l'AFC Richmond, una squadra di calcio professionista in Inghilterra.

Nonostante la sua mancanza di esperienza nel calcio, l'atteggiamento positivo e la visione ottimistica di Ted lo aiutano a entrare in sintonia con la squadra e i tifosi.

La serie è stata apprezzata per la sua storia commovente, i suoi messaggi positivi e il suo cast stellare. Ted Lasso ha vinto numerosi premi, tra cui due Golden Globe, sette Critics' Choice Television Awards e un Peabody Award.

Ci sarà una stagione 4 di Ted Lasso?

I fan stanno speculando sul possibile ritorno di "Ted Lasso" per una quarta stagione. Mentre la terza stagione è disponibile su Apple TV+ e continua ad attrarre un seguito numerosissimo, gli spettatori sono curiosi di conoscere il suo futuro.

Nel corso di un'intervista rilasciata nel 2022, Jason Sudeikis, l'attore protagonista dello show, ha ammesso che ci sono fattori al di fuori del suo controllo che influenzano la decisione relativa alla quarta stagione. Nonostante l'accoglienza positiva dello show e il suo successo alle cerimonie di premiazione, la decisione finale spetta a diverse parti interessate, tra cui Apple.

A maggio 2023 non è stato ancora annunciato ufficialmente se Ted Lasso sarà rinnovato o meno per una quarta stagione. Tuttavia, ci sono alcuni indizi che fanno pensare a una quarta stagione.

Innanzitutto, Ted Lasso è stato un grande successo per Apple TV+. La serie è stata una delle più viste sul servizio di streaming e ha contribuito ad aumentare la base di abbonati di Apple TV+.

In secondo luogo, il cast e la troupe di Ted Lasso hanno espresso il desiderio di realizzare una quarta stagione. Jason Sudeikis non ha lasciato la porta aperta al proseguimento dell'avventura di Lasso.

Infine, Apple TV+ è solita rinnovare gli show più popolari per più stagioni. Ad esempio, The Morning Show è stato rinnovato per una quarta stagione prima ancora che la terza stagione venisse trasmessa.

Sulla base di questi fattori, sembra probabile che Ted Lasso venga rinnovato. Tuttavia, non è stato ancora annunciato nulla di ufficiale, quindi i fan dovranno aspettare e vedere.

Cosa accadrà nella quarta stagione di Ted Lasso?

Se Ted Lasso verrà rinnovato per una quarta stagione, è probabile che la serie continuerà a seguire la storia di Ted Lasso dell'AFC Richmond. È possibile che la squadra vinca presto il titolo della Premier League e, in tal caso, si tratterebbe di un grande risultato per Ted e per la squadra.

Oltre al successo sportivo, è anche probabile che la vita personale di Ted continui a essere esplorata in una quarta stagione.

Infine, è anche possibile che la quarta stagione di Ted Lasso introduca alcuni nuovi personaggi. La serie ha già introdotto Roy Kent, Keeley Jones e Sam Obisanya. Sarà interessante vedere se gli sceneggiatori riusciranno a inserire nuovi personaggi all'altezza dell'attuale cast.

Ted Lasso è uno show amatissimo che ha portato gioia a milioni di fan in tutto il mondo. Se la serie verrà rinnovata per una quarta stagione, sarà sicuramente altrettanto commovente e divertente delle tre precedenti.