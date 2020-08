Chong saluta il Manchester United: ufficiale il prestito al Werder Brema

Tahith Chong, giovane esterno offensivo del Manchester United seguito anche da Juve e Inter, passa in prestito al Werder Brema.

Nuova avventura per Tahith Chong. Il talentuoso esterno offensivo del , accostato nei mesi scorsi anche a e , passa al .

📝 @TahithC has officially joined #Werder on a one-year loan.



Welcome to the Green-White family, Tahith! 💚 pic.twitter.com/5wTQfL5Svu — SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) August 16, 2020

Avventura in per una stagione, con Chong che cambia maglia con la formula del prestito secco per trovare continuità d'impiego dopo il rinnovo coi Red Devils.

"Sono molto felice di essere qui e non vedo l'ora di iniziare la preparazione. Il trasferimento è un'ottima opportunità per la mia crescita, non vedo l'ora che arrivi la nuova stagione".

Chong, olandese classe '99, a marzo ha messo fine ai rumors di mercato sul proprio conto firmando il prolungamento col Man United fino al 2022.