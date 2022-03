Il 'Cholo', il 'Cholito' e gli altri: la settimana trionfale dei Simeone

Della 'rabbia' del 'Cholito', Giovanni Simeone, abbiamo già discusso: la tripletta del Derby tra Verona e Venezia, che ha caratterizzato il ritorno al goal dopo 8 gare dell'attaccante argentino in Serie A e il record di reti in massima serie per lo stesso, è stata però solo una parte della settimana calcistica dell'intera famiglia Simeone.

In Tercera Division, l'Atletico Madrid B ha conquistato l'ennesimo successo della sua stagione, confermandosi al primo posto in classifica grazie ai 3 punti guadagnati contro il Pozuelo: e chi è che ha segnato il primo dei due goal? Giuliano Simeone, su rigore.

L'articolo prosegue qui sotto

Cambiamo campionato? Sì, cambiamo campionato: lo scorso weeken ha chiuso una settimana molto positiva anche per Gianluca Simeone, che milita in Segunda RFEF con l'Ibiza Islas Pitiusas, che domenica si è imposto per 0-3 contro l'Espanyol B. Un turno prima Gianluca aveva siglato il terzo dei 4 goal rifilati al Lleida, importantissimi per guadagnare l'accesso in zona Playoff.

Per Diego Pablo Simeone, il 'Cholo', la settimana aveva preso una piega un po' strana, se si considera la sfida contro il Manchester United in Champions League: in Liga è stato diverso. Il suo Atletico Madrid ha vinto 2-0 contro il Celta Vigo grazie alla doppietta di Renan Lodi, portandosi a -1 dal Betis Siviglia.

In ogni caso: 4 vittorie su 4 per i Simeone sparsi tra Italia e Spagna. Tradizione di famiglia e 'Cholismo' tradotto in calcio: una settimana, e un weekend, da ricordare.