Chievo-Roma, le formazioni ufficiali: Schick e Mirante dal 1'

Schick, El Shaarawy e Dzeko nel tridente della Roma che affronta il Chievo. Spazio dal 1' anche a Mirante.

Le formazioni ufficiali di Chievo-Roma:

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Frey, Bani, Rossettini, Barba; Leris, Dioussé, Hetemaj; Giaccherini; Djordjevic, Stepinski. Allenatore: Di Carlo

ROMA (4-3-3): Mirante; Karsdorp, Fazio, Marcano, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Zaniolo; Schick, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco

Il tecnico della Roma conferma il 4-3-3, in avanti insieme a Dzeko ci saranno El Shaarawy e Schick. Centrocampo con Nzonzi in mediana, Zanolio e Cristante ai lati. In difesa c'è spazio per Marcano insieme a Fazio al centro.

Mirante in porta al posto di Olsen, Karsdorp e Kolarvo a spingere sulle fasce.

Di Carlo schiera i suoi con il 4-3-1-2, Giaccherini dovrà supportare il duo d'attacco formato da Djordjevic e Stepinski. Centrocampo con Dioussè in regia, Hetemaj e Leris ai suoi lati.

Sorrentino inamovibile in porta, Frey e Barba a spingere sugli esterni, Bani e Rossettini al centro.