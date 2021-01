Chiesa si gode il momento: "Quest'anno ho anche la continuità di prestazione"

Doppietta a San Siro nel match valido per lo scudetto. Federico Chiesa si prende la maglia bianconera a suon di goal decisivi. Non le prime reti, ma di certo le prime con un peso specifico altissimo.

A 'Sky Sport' dopo il successo contro ii , l'esterno della ha affermato che il segreto dei suoi miglioramenti è anche nella continuità di rendimento che sta trovando in bianconero.

"Quest'anno ho la continuità di prestazione, me l'hanno spiegato i senatori. Quest'anno anche se non segni devi dare tutto per la squadra".