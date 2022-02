Chiesa ritrova Vlahovic: abbraccio tra i due alla Continassa

Due stagioni trascorse insieme con la maglia della Fiorentina e ora una nuova avventura, tutta da condividere, con i colori della Juventus.

Stiamo ovviamente parlando di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, tornati a condividere lo spogliatoio dopo l'ingaggio dell'attaccante serbo da parte della Juve.

Tuttavia per vederli in campo insieme bisognerà pazientare ancora per qualche mese visto che l'azzurro è fresco di operazione al legamento crociato del ginocchio. Inconveniente che lo terrà lontano dai campi di gioco fino all'inizio della prossima stagione.

In attesa di poter tornare a duettare sul rettangolo verde, Chiesa e il nuovo numero 7 bianconero si sono incontrati alla Continassa:

"Questo lo conosco", ha scherzato il campione d'Europa, presentatosi in stampelle alla Continassa.

A seguire l'affettuoso abbraccio tra i due. Dopo le 35 partite disputate fianco a fianco in viola, il popolo sabaudo non vede l'ora di vederli all'opera in maglia zebrata.