Chiesa ko: mercoledì l'operazione al crociato ad Innsbruck

Il grave infortunio al ginocchio sinistro rimediato da Federico Chiesa domenica scorsa all'Olimpico, costringerà l'attaccante della Juventus a finire sotto i ferri.

Nella mattinata di mercoledì, Chiesa si recherà ad Innsbruck - in Austria - per sottoporsi all'intervento chirurgico al legamento crociato anteriore lesionato nel primo tempo del match vinto 4-3 dai bianconeri in casa della Roma.

L'articolo prosegue qui sotto

L'ex viola, pilastro della Juve e della Nazionale di Mancini, verrà operato dal professor Fink.

Una volta effettuato l'intervento e dimesso dalla clinica - dove resterà 3 giorni - Chiesa inizierà la riabilitazione per intravedere il rientro in campo: la sua stagione, purtroppo, è però da considerarsi già terminata.