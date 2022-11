Chiesa in campo 297 giorni dopo l'infortunio: ingresso al 74' di Juventus-PSG

La Juve riabbraccia Federico Chiesa, tornato in campo a quasi 300 giorni dal brutto infortunio al ginocchio: per lui circa 20' contro il PSG.

Un momento atteso 297 giorni. La Juventus ed il calcio italiano riabbracciano Federico Chiesa, tornato in campo contro il PSG dopo il grave infortunio al ginocchio.

L'attaccante e figlio d'arte, non disputava una partita ufficiale dal 9 gennaio scorso: poi un calvario apparso lunghissimo, infinito, conclusosi col rientro graduale in gruppo e con la convocazione di Allegri per l'ultimo impegno della fase a gironi di Champions, dove Chiesa ha potuto respirare nuovamente il profumo del prato verde allo 'Stadium'.

Ovazione dei tifosi alla lettura del suo nome da parte dello speaker, poi l'ingresso al minuto 74: fuori Miretti, dentro Chiesa e luce in fondo al tunnel che diventa definitivamente realtà, con la rottura del crociato anteriore improvvisamente mandata in soffitta.

Una gioia per il popolo bianconero e per tutti gli appassionati, che vedono uno dei migliori talenti sfornati dal nostro calcio negli ultimi anni tornare di nuovo a correre e a lottare: bentornato, Fede.