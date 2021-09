Chiesa in versione Euro 2020: goal e personalità, ora la Juve è ai suoi piedi

Il classe 1997 è stato ancora una volta decisivo contro il Chelsea con il goal e una prestazione super: ora la Juventus non può fare a meno di lui.

Da campione d'Europa contro i campioni d'Europa. Federico Chiesa si prende ancora una volta la scena nella serata dell'Allianz Stadium e trascina la Juventus in un successo fondamentale contro il Chelsea per la classifica del Gruppo H di Champions League ma soprattutto per il morale della squadra di Massimiliano Allegri.

Il classe 1997 non vuole fermarsi più e continua ad essere un fattore con la maglia bianconera. Lo è stato con la Nazionale di Roberto Mancini in estate nel lungo cammino verso il trionfo a Euro 2020 fino alla finale di Wembley vinta contro l'Inghilterra, lo è con la Juventus, scrivendo una nuova pagina di storia della 'Vecchia Signora'. Con la rete realizzata contro i 'Blues' di Tuchel, Chiesa è diventato il primo italiano a segnare in quattro partite consecutive da titolare in Champions League con la Juventus dai tempi di Alessandro Del Piero, che riuscì a fare filotto nel novembre 1997.

L'ennesima conferma del ruolo di leader che il figlio d'arte sta interpretando a poco più di un anno dal suo arrivo alla Continassa. Contro il Chelsea è arrivata l'ennesima prestazione d'alto livello: Chiesa ha sfruttato le poche occasioni concesse da una difesa solida come quella della formazione londinese e grazie al perfetto mix tra velocità e qualità tecniche è riuscito ad approfittarne e battere Mendy con la rete - realizzata dopo appena 10 secondi dal via della ripresa - che ha regalato i tre punti alla squadra di Allegri.

Una vittoria importante, come ha sottolineato lo stesso Chiesa al termine della partita. Il match-winner si è tolto qualche sassolino ai microfoni del canale tematico bianconero, JTV:

"La squadra ha fatto qualcosa d'importanti. Contro il Chelsea ci davano tutti come battuti, una delle più forti d'Europa ma noi abbiamo dimostrato di essere Juventus. Li abbiamo puniti alla prima occasione. Il mister ci ha chiesto di fargli male con i tagli negli spazi per dimostrare che in casa nostra la musica è diversa che altrove".

Senza gli infortunati Dybala e Morata, le speranze della Juventus era ancor di più affidate all'estro e alla velocità di Federico Chiesa. L'ex Fiorentina non ha deluso le attese, ma al contrario ha dimostrato di non accusare troppo la pressione ma avere la personalità per prendere in mano la squadra. Le sue sgasate sono state la variabile più efficace per vivacizzare gli attacchi della squadra di Allegri e mettere in difficoltà la difesa del Chelsea. E non a caso, il goal è arrivato proprio da una di queste.

"Da lui mi aspetto quello che sta facendo ora e ancora meglio. Per lui aver fatto un Europeo segnando goal decisivi lo ha messo in una posizione con margine d'errore assottigliato, tutti si aspettano di più e per lui quest'anno è molto più importante e difficile rispetto agli anni precedenti".

Come se non bastasse, lo stesso Allegri aveva dichiarato nella conferenza stampa della vigilia di pretendere tanto da Chiesa. E Federico ha risposto sul campo.

Attacca, difende, strappa, la decide. Attaccante, esterno, seconda punta. Chiesa in versione Europei fa impazzire Rudiger e compagni ed esplodere di gioia l'Allianz Stadium. Lui la trascina a suon di goal e prestazioni di livello: ora la Juventus non sa e può fare a meno del suo numero 22.