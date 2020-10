Chiesa alla Juve, Paratici apre: "Siamo sempre attenti al mercato"

Fabio Paratici, ds della Juventus, sul possibile colpo dalla Fiorentina: "Sempre attenti a ciò che succede sul mercato, che sia Chiesa o un altro".

Il futuro di Federico Chiesa alla è in bilico. La è piombata con decisione sul figlio d'arte nel tentativo di regalarlo a Pirlo in extremis, una pista che Fabio Paratici non smentisce. Anzi.

Il direttore sportivo bianconero, a 'Sky', ha aperto all'ipotesi Chiesa- .

"Come società la Juve è sempre attenta a ciò che succede sul mercato, che si tratti di Chiesa o di un altro giocatore. Questo è il nostro credo: bisogna essere creativi, soprattutto in un momento in cui è così difficile fare mercato".

A pochi giorni dalla chiusura della finestra estiva, prevista lunedì prossimo, l'assalto della Juventus a Chiesa rischia di accendere le battute conclusive della sessione.