Corriere della Sera - Chiesa alla Juve dopo Fiorentina-Samp: affare da 50 milioni

L'esterno destro della Fiorentina giocherà contro la Sampdoria, poi potrebbe diventare un giocatore bianconero. Prestito con obbligo di riscatto.

Federico Chiesa e la , ogni giorno sempre più vicini. Rocco Commisso, presidente della , ha confermato che il giocatore classe 1997 sarà in campo contro la . Poi, però, potrebbe diventare un giocatore bianconero durante il weekend.

L’esterno destro, secondo il ‘Corriere della Sera’, potrebbe costare alla Juventus circa una cinquantina di milioni, anche se la Fiorentina non vorrebbe scendere sopra i 60. Parti al lavoro sulle cifre, gli intermediari di mercato starebbero cercando un punto d’incontro. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Il costo del prestito oneroso sarebbe di 10 milioni di euro.

I bianconeri potrebbero acquistare Chiesa a prescindere dalla cessione di Douglas Costa, che viene comunque considerato come un giocatore in uscita. Al pari di De Sciglio, Rugani e Khedira. I bianconeri sperano di riuscire a piazzare degli esuberi per fare spazio al classe 1997.

Già dall’anno scorso l’esterno viola sembrava indirizzato verso una partenza in direzione , anche se poi l’arrivo di Commisso ha cambiato tutto. In ogni caso, Chiesa avrebbe già fatto sapere al club che è disposto a rimanere in caso di mancato accordo, ma non rinnoverà il contratto in scadenza 2022.

La Fiorentina ha comunque aperto alla cessione e abbassato le proprie pretese. Ragion per cui anche alla Juventus ora vedono margini per acquistare un altro rinforzo, in un’estate di rivoluzioni e cambiamenti.