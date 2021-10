Chiesa uomo in più dell'Italia: lotta, inventa e non molla mai

Il numero 14 della Nazionale, Federico Chiesa, è stato il migliore degli 'Azzurri' nella serata storta contro la Spagna in Nations League a San Siro.

Inesauribile, è ovunque dal primo all'ultimo secondo. Si muove in tutto il campo, senza mostrare mai cenni di calo. Strappa con una facilità impressionante fino al triplice fischio, seminando panico nella difesa della Spagna. E non è un caso se il goal dell'Italia se lo costruisce lui con una delle sue azioni, un mix di caparbietà, velocità e tecnica.

La Nazionale si è aggrappata a un Federico Chiesa indomito, capace di caricarsi sulle spalle gli 'Azzurri' e provare a trascinarli verso l'ennesimo successo. E poco importa se questa volta è la Spagna a prendersi la sua rivincita, 92 giorni dopo la semifinale di Wembley a Euro 2020. Il calciatore della Juventus è stato ancora una volta l'ultimo ad arrendersi nella serata storta dell'Italia, caduta per mano delle 'Furie Rosse' dopo una striscia di 37 partite di imbattibilità.

Parte a destra nel tridente con Bernardeschi e Insigne. Poi passa al centro nel ruolo di 'falso nueve', lo stesso ricoperto nella Juventus nell'ultimo periodo a causa delle assenze di Morata e Dybala. Finisce sulla fascia destra da terzino nel 3-5-1 disegnato da Mancini dopo l'espulsione di Bonucci. Nella serata di San Siro, Chiesa mostra tutto il suo repertorio, dimostrando - semmai ce ne fosse ancora bisogno - di poter ricoprire egregiamente diversi ruoli e soprattutto di sapersi adattare a gara in corso e mantenere alto il livello di rendimento.

Dalla conclusione da fuori area in avvio al goal di Pellegrini sul tap-in vincente servito dal numero 14, passando per il palo colpito dopo una grandissima accelerazione delle sue di quaranta metri (ma in fuorigioco dubbio), c'è (quasi) sempre la firma di Chiesa nelle azioni pericolose dell'Italia. Il grande ostacolo nella sfida di San Siro è rappresentato dall'inferiorità numerica, che costringe Chiesa ad aiutare in fase di non possesso e di conseguenza a giocare molto lontano dalla porta.

"Abbiamo perso dopo tante partite. Abbiamo fatto il record mondiale e alla fine ci stava. Poteva arrivare, è arrivato stasera. Grande merito alla Spagna. Potevam essere più cinici, noi ci portiamo quello di buono fatto stasera quello di correre al massimo e fino alla fine per tutta l'Italia e per il mister. Ora non ci fermiamo, pensiamo a tornare a vincere e portare altri trofei a casa. In dieci è dura. La Spagna anche in undici contro undici ci aveva messo in difficoltà ma la partita può sempre cambiare. In dieci è stata una mazzata. Abbiamo subito un gol a fine primo tempo che potevamo evitare".

Chiesa ci prova fino alla fine e riesce a confezionare un gioiellino per Pellegrini, che deve solo spingere la palla in rete. Il 14 azzurro è l'ultimo ad alzare bandiera bianca e quando la partita sembrava ormai titoli di coda riesce ad eludere l'intervento dell'ultimo difensore avversario a metà campo all'83' e involarsi verso la porta di Unai Simon con una cavalcata inarrestabile di cinquanta metri, prima di servire sul piatto d'argento il tap-in al compagno.

Proprio come sta accadendo con la Juventus, il 24enne figlio d'arte conferma con la maglia azzurra di riuscire brillare anche nelle serate in cui i compagni non riescono ad esprimersi al meglio. Chiesa sa come prendere in mano la squadra dal punto di vista tecnico e da quello caratteriale e provare a trascinarla.

Nella serata storta di San Siro, con la sconfitta contro la Spagna che costa l'eliminazione in Nations League e la fine della serie d'imbattibilità lunga 37 partite, la nota più lieta resta la prestazione di Federico Chiesa. Il classe 1997 conferma ancora una volta le sue grandi doti tecniche, fisiche e caratteriale, un mix di cui ormai l'Italia di Roberto Mancini non può più fare a meno.