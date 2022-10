Chiesa e Pogba vicini al rientro: come cambia la Juventus di Allegri

Allegri sta per riabbracciare il centrocampista e l'esterno offensivo, due pedine fondamentali per dare vita alla formazione che aveva in mente.

Le assenze. Per alcuni una giustificazione dietro alla quale nascondersi, per altri una delle motivazioni principali delle difficoltà di inizio stagione della Juventus.

Presto, tutti i dubbi saranno fugati. I bianconeri stanno per recuperare Federico Chiesa e Paul Pogba, due dei pezzi più pregiati a disposizione della rosa di Massimiliano Allegri.

Il primo è ancora alle prese con le conseguenze dell'infortunio ai legamenti del ginocchio patito lo scorso gennaio, mentre il francese ha avuto problemi al menisco a pochissimi giorni dal via della stagione e non ha ancora avuto modo di esordire per la seconda volta in bianconero.

Con Pogba, Allegri recupera un centrocampista fondamentale per il suo modo di intendere il calcio. Fin qui l'inserimento di Leandro Paredes è stato più difficile e lento del previsto.

L'argentino al momento sembra solo il lontano parente del centrocampista ammirato con le maglie di Roma, Zenit e PSG, ma il suo rendimento non eccezionale si spiega anche con la convivenza forzata nella linea a 5 in mediana con Locatelli e Rabiot.

In questo senso, Pogba potrebbe dialogare molto meglio con Paredes e dare finalmente il via a delle azioni d'attacco manovrate dal basso in maniera fluida e repentina.

In attacco invece, con Chiesa la Juventus può ritrovare efficacia sotto porta. Vlahovic sta facendo del suo meglio eppure è finito al centro delle critiche per qualche partita senza essere finito sul tabellino dei marcatori.

Il problema è che il serbo viene servito fin qui poco e male dai compagni e - tolto qualche interessante spunto di Kostic - spesso deve fare tutto da solo per potersi mettere in condizione di segnare.

Chiesa, recuperata brillantezza fisica, possiede tutte le caratteristiche giuste sia in campo aperto sia nello stretto per potersi mettere al servizio del compagno di reparto.

Di strada la Juventus ne ha già persa tanta, al punto che rischia persino l'eliminazione dalla Champions League nella fase a gironi.

Il rientro di Chiesa e Pogba chiarirà una volta per tutte se le difficoltà della squadra di Allegri siano imputabili solo e soltanto alle assenze. O se ci sia dell'altro. E in quel caso potrebbe non bastare nemmeno il mercato di gennaio.