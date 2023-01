Chiesa brilla da esterno nel 3-5-2: bene a Cremona, poi l'assist contro l'Udinese

Il classe 1997 brilla da riferimento laterale nel 3-5-2: buon impatto allo Zini e grande prova con l'Udinese griffata dall'assist per Danilo.

L'operazione rimonta della Juventus passa sì dai risultati, ma anche dal recupero dei tanti pezzi pregiati che stanno affollando da tempo l'infermeria a tinte bianconere.

Lo scorcio finale del 2022, in tal senso, ha però restituito a Massimiliano Allegri un certo Federico Chiesa, tornato in campo 11 mesi dopo la rottura del legamento crociato.

Qualche scampolo, per lui, prima della sosta Mondiale - con tanto di assist a Milik contro la Lazio - a precedere un mese di duro lavoro per presentarsi tirato a lucido in vista della ripresa del campionato.

E infatti, in questi primissimi giorni di 2023, la Juve ha ritrovato un calciatore evidentemente non ancora al top, ma la cui condizione sta gradualmente progredendo. E a certificarlo non sono solo sensazioni, bensì le prime due uscite ufficiali dell'anno nuovo.

Contro la Cremonese, Chiesa è entrato in campo al 55' - subentrando a Soulé - e dando vita ad un segmento finale di spessore. Il copione è stato poi riproposto anche all'Allianz Stadium contro l'Udinese: fuori Miretti e dentro, appunto, l'ex Fiorentina per l'ultima mezz'ora.

Un autentico fattore perché Chiesa si è calato subito in partita e a quattro dall'intervallo ha trovato il corridoio buono per infilarsi sul lancio di Paredes per poi servire su un piatto d'argento a Danilo il più comodo dei tap-in vincenti.

Madama ritrova Chiesa, dunque, e Chiesa conferma di trovarci decisamente a suo agio nell'impianto tattico del 3-5-2, modulo nel quale Allegri gli garantisce ampia libertà, facendolo spaziare a tutta fascia.

Se allo 'Zini' il classe 1997 aveva operato esclusivamente sul binario di destra, contro i friulani lo si è visto orbitare anche sulla corsia mancina e il risultato è sotto gli occhi di tutti, perché a Chiesa l'abito tattico del tecnico toscano calza a pennello:

"Il mio ruolo preferito nel 3-5-2? Sulla fascia mi trovo bene, ho dimostrato di giocare il mio miglior calcio. In queste prime due partite ho giocato da punta per ritrovare smalto ma stasera il mister mi ha schierato esterno, dove penso di poter rendere meglio", aveva dichiarato a DAZN dopo il match con la Lazio.

Le prime due uscite post Mondiali non hanno fatto altro che confermare questa soluzione evidentemente gradita da un calciatore più che ritrovato.