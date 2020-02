Chiellini torna in campo con la Juventus: amichevole con il Chisola

Chiellini ha giocato 40 minuti nell'amichevole tra una selezione mista di giovanili della Juventus e i dilettanti del Chisola: il rientro si avvicina.

Si avvicina a grandi passi il ritorno in campo in gare ufficiali di Giorgio Chiellini: la rottura del legamento crociato sta per diventare soltanto un ricordo, come testimonia l'ultima uscita contro i dilettanti del Chisola, club militante in Eccellenza.

Il difensore ha giocato 20 minuti per tempo in una selezione mista di giovanili della , al fine di riprendere confidenza con il terreno di gioco e tornare al più presto tra i convocati di Maurizio Sarri.

Allenamento dedicato questa mattina per @chiellini



20' per tempo nella sgambata tra Chisola e una squadra mista delle giovanili bianconere

Probabile che questo avvenga tra fine febbraio e inizio marzo, in perfetta linea con i tempi di recupero stimati in sei mesi a fine agosto, quando si procurò il grave infortunio durante un allenamento precedente la gara contro il .

Sarri ha annunciato in conferenza stampa che ci saranno altri test a disposizione di Chiellini nelle prossime settimane.

"Stamattina ha giocato con una nostra squadra giovanile contro una rappresentativa dilettanti, ha bisogno di un altro paio di prove così ma la strada sembra buona".

Nel mirino di Chiellini, ovviamente, la volata finale per lo Scudetto e la fase ad eliminazione diretta della , oltre agli Europei per i quali dovrebbe essere convocato dal ct Roberto Mancini, una volta preso atto di una condizione fisica ristabilita.