Chiellini su Shevchenko: "Non da Pallone d'Oro più di Totti"

Giorgio Chiellini lancia un'altra stoccata nella sua autobiografia: "Shevchenko grande come Owen, di certo non più di Totti".

175 goal in 322 partite: basta questo dato a rendere l'idea di cosa abbia rappresentato uno come Andriy Shevchenko per il , trascinato in e in Europa nell'ultima epoca d'oro vissuta dalla squadra rossonera.

L'attuale ct dell' è un mostro sacro per i tifosi del 'Diavolo' che, ovviamente, lo adorano ancora oggi, rimpiangendo i bei tempi di quando componeva una coppia formidabile con Filippo Inzaghi.

Uno dei riconoscimenti individuali più importanti ottenuti da Shevchenko in carriera è sicuramente il Pallone d'Oro vinto nel 2004: trofeo mai portato a casa da Francesco Totti, una sorta di ingiustizia per Giorgio Chiellini che in un passo della sua autobiografia si spinge in un confronto destinato a far discutere.

"Quel Pallone d’Oro avrebbe davvero potuto vincerlo, prima dell’egemonia degli alieni. Lo hanno dato a giocatori come Owen o Shevchenko, grandi, ma non certo più di Totti".

Chissà come la pensa a riguardo il popolo milanista, protagonista di una rivalità calcistica con la che, a questo punto, rischia di acuirsi ulteriormente.