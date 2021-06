Chiellini in gruppo: nuova "battaglia" con Lukaku in vista

Chiellini dovrebbe tornare titolare contro il Belgio: si rivedrà il duello con Lukaku, che ha già fatto scintille in Serie A.

Buone notizie per la Nazionale di Roberto Mancini, che sta preparando la sfida contro il Belgio valida per i quarti di finale di Euro 2020. Per il secondo giorno consecutivo, infatti, Giorgio Chiellini si è allenato con il gruppo. Ci sono quindi buone possibilità di vederlo titolare dall'inizio nella difesa azzurra.



Nel caso in cui l'esperto centrale della Juventus dovesse recuperare per il match di venerdì sera, verrà dato a lui uno dei compiti più difficili ovvero cercare di limitare Romelu Lukaku. Per caratteristiche fisiche e tecniche, infatti, è l'unico in grado di reggere il confronto con il poderoso centravanti belga.



Chiellini infatti ha la stessa stazza dell'attaccante dell'Inter, potendo quindi contrastarlo nel migliore dei modi sia nel gioco aereo che quando si muove in area con la palla tra i piedi. Certamente non ha la progressione del belga, ma con le sue enormi conoscenze sul piano difensivo può avere la meglio anche in quella dinamica di gioco.



Potrebbe dunque ripetersi un duello che ha già regalato emozioni e scintille in Serie A, nelle ultime sfide tra Juventus e Inter. L'ultima è stata particolarmente accesa, sia in generale che dal punto di vista di questo confronto. I due giocatori si sono presi a sportellate per tutti i 90 minuti, come due pugili che provano senza sosta a mettere l'avversario all'angolo.



Ogni calcio piazzato, sia nell'area bianconera che in quella interista, era un'occasione per i due contendenti per affermare la propria supremazia. Un duello d'altri tempi, in un calcio in cui la marcatura a zona e la presenza sempre più fitta di punte "leggere" impedisce di vedere con grande continuità questo tipo di confronti.

Come tutte le sfide che si rispettino, anche questa ha avuto il suo apice che ha coinciso con il minuto 83. Su un cross dalla sinistra di Barella, i due sfidanti sono andati all'ennesimo scontro fisico. Ha avuto la peggio Chiellini, che ha deviato il pallone nella propria porta lamentando una presunta spinta di Lukaku. L'arbitro Calvarese inizialmente ha annullato l'autogoal, per poi rivedere la sua decisione grazie al controllo Var e optare per la rete e l'ammonizione a Chiellini.

Un duello di fuoco proseguito fino all'ultimo istante della gara, descritto così dal difensore juventino dopo il fischio finale ai microfoni di Sky Sport:

"Lui è un attaccante dotato di grande fisicità, che purtroppo se non provi a usare le maniere forti è incontenibile. Si è visto anche quest’oggi: lo puoi provare a limitare, è il fulcro del gioco della squadra. È stata tosta, è la quarta volta che lo incontro e le partite contro di lui finiscono sempre con tanti lividi”.

Saranno gli ultimi giorni di allenamento a stabilire se sarà disponibile o meno per la partita contro il Belgio. In caso di risposta affermativa, l'Italia potrà contare su un giocatore già "vaccinato" per quanto riguarda il confronto con uno dei migliori attaccanti d'Europa. Una partita nella partita, che si annuncia poco adatta ai deboli di cuore.