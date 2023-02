Chiellini non guarda al futuro: "Difficile pensare al prossimo anno"

Campione in carica della MLS con il Los Angeles FC, l'ex Juve si prepara ad una nuova stagione. Acosta rivela: "Guarda ogni partita del campionato".

Giorgio Chiellini ha lasciato la Serie A dopo aver dominato in lungo e in largo con la maglia della Juventus. Conquistato l'Europeo e un numero record di Scudetti, Coppe Italia e Supercoppe, il centrale toscano ha scelto di proseguire la sua carriera a Los Angeles, così da scoprire la Città degli Angeli, la vita statunitense, lo show business legato al calcio. Una nuova prospettiva.

Prima stagione in MLS e primo titolo nord-americano per il 38enne, che compirà 39 anni il prossimo agosto. A proposito di età, il futuro di Chiellini è ancora nebuloso, ma il diretto interessato non vuole minimanente pensarci.

Intervistato da L.A. Times, infatti, Chiellini ha evidenziato di pensare solo al presente:

"È molto difficile pensare al prossimo anno. Ho imparato nella mia carriera dopo i 30, poi i 32 e immagino ora a 38, che non puoi avere un piano lungo perché tutto cambia così velocemente. Devi essere pronto ad adattarti".

Il contratto di Chiellini scadrà al termine dell'annata di MLS al via in questo febbraio 2023. Il primo match vedrà i Campioni in carica sfidare i Galaxy nel Derby di Los Angeles, una città che il classe 1984 sta imparando a conoscere:

"Se vuoi cambiare tutto, perdi all'inizio. Devi accettare la diversa cultura, le diverse abitudini e devi fare il primo passo per avere questo diverso modo di giocare. Tutto è diverso. Non è facile, ma ho amato ogni giorno che ho trascorso negli Stati Uniti. In Italia non siamo contenti di avere culture diverse. L.A è una città di culture diverse. Ed è incredibile come puoi imparare in poco tempo molte, molte cose".

Chiellini è talmente inserito nel contesto MLS che segue con attenzione ogni partita. Come rivelato dal compagno di squadra Acosta:

"Mi ha sorpreso perché guarda letteralmente ogni singola partita del campionato. Conosce tutti i giocatori. Quando è arrivato per la prima volta, sapeva già il mio nome e dove ho giocato in precedenza, e quante partite".

Un giocatore fuori dal tempo, considerando come Acosta non abbia ben presente l'età del compagno:

"Un bambinone, in senso buono. A volte è difficile pensare che abbia, non so, 45 anni".

Non ancora, ma continuando giorno dopo giorno, Chiellini può avvicinarsi ai 40. Poi chissà.