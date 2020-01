Chicharito Hernandez lascia il Siviglia: futuro ai LA Galaxy, è ufficiale

Perso Ibrahimovic, i Los Angeles Galaxy si consolano con un altro attaccante di lusso: il Chicharito Hernandez, che lascia il Siviglia dopo 6 mesi.

10 anni e tanti goal dopo, Javier Hernandez attraversa nuovamente l'oceano Atlantico. Nell'estate 2010 aveva lasciato i Chivas, in , per unirsi al . Oggi, invece, lascia il per unirsi ai LA Galaxy.

Il suo trasferimento in è ufficiale, soltanto 6 mesi dopo essere sbarcato in Andalusia. Soltanto 3 goal in 15 presenze, spesso da seconda scelta dietro a Luuk de Jong e Munir. Poco spazio per imporsi e poche occasioni per segnare.

Si è trattata della seconda stagione nella del Chicharito che già nella stagione 2014/15 aveva giocato con il , decidendo anche un quarto di finale contro l'Atlético. Da lì e , prima del Siviglia. E ora i Galaxy.

L'operazione dovrebbe essersi conclusa per 9 milioni più 3 di bonus. Hernandez dovrebbe diventare il giocatore più pagato della MLS. Prenderà il posto di Zlatan Ibrahimovic: un'eredità pesante, ma che il 'Chicharto' è pronto a prendersi.