Chi ha segnato più goal a Buffon? I giocatori da cui ha subito più reti

Quando ti chiami Gigi Buffon, puoi sicuramente direi di essere uno dei giocatori più importanti e vincenti nella storia del calcio. Ai trofei e ai sorrisi, alla rabbia positiva dopo una grande parata, si sono alternate però anche le sconfitte e le delusioni, con tanti palloni raccolti in fondo alla rete.

Del resto, in 27 anni di carriera le reti subite non sono certo poche. Oltre 900 i goal incassati da Buffon con Parma, Juventus, PSG e Nazionale azzurra, le squadre della sua vita calcistica. In Serie A, Champions League, Ligue 1, Mondiali e le più svariate competizioni, non sono tanti i giocatori riusciti a batterlo in più occasioni.

Le parate nelle oltre 1000 gare ufficiali della sua carriera sono impossibili da contare, a differenza dei goal incassati. Quelli si alternano ad interventi incredibili in volo e in uscita. Chi sono stati i giocatori che hanno segnato più reti a Buffon? Specialmente amici di una vita, ma anche compagni di squadra e avversari con cui non ha mai avuto modo di dividere lo spogliatoio.

QUALE GIOCATORE HA SEGNATO PIÙ RETI A BUFFON?

11 goal - Totti

10 goal - Cristiano Ronaldo

8 goal - Vieri

6 goal - Julio Cruz, Cristiano Lucarelli, Icardi, Pandev

5 goal - Cassano, Batistuta, Immobile, Seedorf, cinque autoreti Thuram

4 goal - Bierhoff, Cavani, Di Vaio, Fiore, Hamsik, Higuain, Filippo Inzaghi, Konan, Marazzina, Pazzini, Rui Costa, Pellissier, Salas, Shevchenko, Signori, Toni, Zamorano

I GIOCATORI DA CUI BUFFON HA SUBITO ALMENO TRE GOAL 3 goal - Adriano, Amoruso, Belotti, Bucchi, Coda, Del Piero, Di Napoli, Di Natale, Drogba, Ferrante, Fred, Ganz, Henry, Kalinic, Insigne, Simone Inzaghi, Mandzukic, Montella, Miccoli, Muller, Mutu, Oscar, Ozil, Pecchia, Pirlo, Rocchi, Ronaldo, Serafini, Thereau, Tristan