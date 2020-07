Chi è Zanimacchia, l'esterno offensivo dell'Under 23 che ha esordito in Serie A

Luca Zanimacchia ha esordito in Serie A contro il Cagliari: le sue giocate hanno spinto i tifosi bianconeri a portare in tendenza il suo nome...

Se la partita contro il Cagliari non serviva a nulla dal punto di vista degi obiettivi e delle ambizioni di classifica, è servita sicuramente a Maurizio Sarri per realizzare finalmente un corposo turnover.

E soprattutto anche ad alcuni giovani calciatori della , che contro i sardi hanno avuto spazio in : Muratore ha giocato dal primo minuto ed altri tre sono entrati nel secondo tempo: Olivieri, Peeters e soprattutto Zanimacchia.

Quest'ultimo, in particolare, ha sorpreso per personalità e qualità tecniche. Luca Zanimacchia è un esterno offensivo, nato nel 1998, che quest'anno si è messo in luce con la formazione Under 23.

La Juventus lo ha acquistato nel 2018 dal e nel corso di questa stagione ha convinto Fabio Pecchia nell'Under 23. In campionato per lui sono state 25 le presenze, con 4 goal e 1 assist. Mentre soprattutto la Coppa di categoria ha rappresentato il suo palcoscenico.

Due goal nella competizione poi vinta dalla Juventus, tra l'altro decisivi in semifinale contro la Feralpisalò. Contro il , dopo alcune convocazioni in prima squadra da parte di Maurizio Sarri, è arrivato il debutto in Serie A.

E guardando le sue giocate, il mondo social dei tifosi della Juventus è esploso: l'hashtag Zanimacchia è entrato in tendenza nel post-partitta, fino al giorno dopo della partita. In molti chiedono addirittura una maglia da titolare per lui contro il .

Incredibile pensare che nemmeno quattro anni fa Luca Zanimacchia giocava in Serie D con la maglia del Legnago. E proprio grazie a quella stagione in Serie D, il Genoa lo acquistò e lo strappò proprio alla Juventus, che a Vinovo gli aveva anche fatto sostener eun provino.

Poi però l'appuntamento con la maglia bianconera è stato solo rimandato, visto che la Juventus è riuscita ad acquistarlo due anni dopo. E adesso anche la chance con la prima squadra, che Zanimacchia ha saputo impreziosire con giocate di pura tecnica e tiri dalla distanza che non sempre si vedono per ragazzi al debutto in Serie A.

Zanimacchia conta anche 7 presenza con la Nazionale Under 19, anche se per il momento il suo percorso con la maglia azzurra si è fermato lì, senza sfociare con il passaggio in Under 21.

Chissà che, come vogliono i tifosi della Juventus su Twitter, Zanimacchia non possa adesso avere qualche chance anche in , magari sfruttando qualche infortunio di troppo che, purtroppo per Sarri, sta colpendo la Juventus.