TMW - Vipotnik nel mirino dell'Atalanta: può essere il nuovo bomber di Gasperini

La punta slovena è finita nei radar dell'Atalanta e non solo: piace anche a Genoa, Udinese e Dinamo Zagabria.

La stagione non è ancora ufficialmente volta al termine, ma i lavori in corso per preparare al meglio la prossima proseguono sottobanco: in casa Atalanta potrebbe verificarsi una mini rivoluzione tecnica per quanto riguarda il reparto avanzato dove, oltre al richiesto Hojlund, ci saranno da valutare le posizioni di Zapata e Muriel, non più giovanissimi.

La società bergamasca, alla luce di queste situazioni, potrebbe così andare all'assalto di una nuova punta a cui affidare le chiavi offensive: il profilo emerso nelle ultime ore, come riferito da 'TMW', è quello di Zan Vipotnik.

Classe 2002, è il gioiello del Maribor, dove gioca assieme al connazionale Josip Ilicic, uno che l'ambiente della 'Dea' lo conosce alla perfezione per i suoi trascorsi felici.

Per l'Atalanta non sarà però semplice avere la meglio nella corsa a Vipotnik: in Italia anche il neopromosso Genoa e l'Udinese sembrano poter tentare un affondo, mentre per quanto riguarda l'estero bisognerà superare la concorrenza della Dinamo Zagabria.

CHI E' VIPOTNIK, IL BOMBER ACCOSTATO ALL'ATALANTA

Vipotnik è balzato agli onori delle cronache per lo straordinario rendimento realizzativo avuto in questa stagione con la maglia del Maribor: 23 i goal in 36 apparizioni accumulate tra tutte le competizioni.

Lo scorso 23 marzo ha esordito con la nazionale maggiore slovena nel successo in rimonta in Kazakistan: sua la rete decisiva per i primi tre punti conquistati nel girone di qualificazione ai prossimi Europei.