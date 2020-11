Chi è Tommaso Pobega: scuola Milan, gioiello di Spezia e Under 21

Il magic moment di Tommaso Pobega ha catapultato il centrocampista dello Spezia su tutte le prime pagine. Il suo cartellino è sempre del Milan.

4 goal nelle ultime 3 partite. E non si parla neppure di un attaccante, bensì di un centrocampista. Il centrocampista del momento, lo si potrebbe definire. Perché Tommaso Pobega sta stupendo tutti: sia con la maglia dello , con la quale ha segnato alla e al , che con quella dell' Under 21, che ha trascinato alla vittoria in Islanda.

CHI È POBEGA: DAL MILAN ALLO SPEZIA

Giuliano di origine, nato a Trieste il 15 luglio 1999, Pobega è cresciuto nelle giovanili della Triestina. Nel 2013 lo ha notato il , che lo ha portato in rossonero. Tommaso ha scalato le categorie del vivaio fino ad arrivare in Primavera, ma a un passo dalla prima squadra il suo percorso si è snodato in una serie di prestiti: Ternana in Serie C nel 2018, Pordenone in Serie B l'anno successivo e infine la con il neopromosso Spezia.

Nonostante la giovanissima età, Pobega non ha mai risentito dei vari salti di categoria: con la Ternana, formazione costruita per tornare in B ma incapace di raggiungere l'obiettivo, si è presto conquistato il posto da titolare segnando 3 reti, e lo stesso dicasi per l'annata successiva a Pordenone, matricola della B arrivata a un soffio dalla finale playoff per la promozione nella massima serie.

In Serie A Pobega ci è arrivato, ma con lo Spezia. La scorsa estate, infatti, il Milan se l'è ripreso dal Pordenone, convinto dalle sue ottime prestazioni, girandolo alla neopromossa ligure. E Italiano non si è lasciato scappare l'occasione di puntare su di lui, consegnandogli una maglia da titolare in 5 delle 6 partite di campionato disputate fino a questo momento. Con due reti, come detto: una inutile contro lo Spezia, un'altra importantissima a Benevento.

LE CARATTERISTICHE DI POBEGA

Pobega è alto quasi un metro e 90 e può essere considerato il classico centrocampista d'inserimento, bravo a farsi trovare a sorpresa al limite o dentro l'area. Come del resto dimostrato sia contro la Juventus che contro il Benevento, entrambe punite partendo dalle retrovie. Ottimo anche il suo calcio dalla distanza. Fare goal gli piace: sono già 10 (più i due con l'Under 21) in due anni e mezzo da professionista.

La sua struttura fisica può essere paragonata a quella di Paul Pogba, con le dovute proporzioni. E non è un caso che nel 2019 il Pordenone, che notoriamente utilizza in maniera molto spensierata e allegra i propri profili social, abbia annunciato ufficialmente di avere acqiustato proprio... Pogba. Sfruttando naturalmente non soltanto la somiglianza in campo, ma soprattutto l'assonanza tra i due cognomi.

Il cartellino di Pobega, da ottobre nel giro dell'Under 21 azzurra, è ancora di proprietà del Milan. Il club rossonero non ha mai fatto mistero di puntare su di lui, tanto che a fine agosto ha ufficializzato il rinnovo del suo contratto fino al 2025. La speranza del centrocampista dello Spezia, dopo l'annata con le Aquile, è quella di poter finalmente imporsi con la casa madre.