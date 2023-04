Chi è Thiago Almada, obiettivo del Napoli: Messi, Fuerte Apache, il record di spesa in MLS

Il Napoli ha messo concretamente gli occhi su Thiago Almada, trequartista o esterno dell'Atlanta United. A dicembre l'argentino ha vinto i Mondiali.

Ha scritto il 'The Athletic' a inizio mese, in un articolo su Thiago Almada: "La domanda non è se, ma quando si trasferirà in Europa". Bene: quel momento pare finalmente essere giunto. Perché il Napoli avrebbe messo le mani sul talento argentino dell'Atlanta United, che diventerebbe così il primo acquisto di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli per la prossima stagione.

Thiago Almada, per chi se lo fosse scordato, è un fresco campione del mondo. Anche se in Qatar ha disputato una decina di minuti complessivi, facendo il proprio ingresso in campo nel finale della partita dei gironi vinta per 2-0 contro la Polonia. A metà dicembre è così diventato il primo calciatore militante in MLS ad alzare la Coppa del Mondo: storico, a suo modo.

CHI È THIAGO ALMADA: CARATTERISTICHE

Thiago Almada è un trequartista. Un enganche, per dirla all'argentina. E ad Atlanta gioca proprio così, tra le linee del 4-2-3-1 del messicano Pineda. Però sa disimpegnarsi abilmente anche in un 4-3-3, ovvero il modulo di Luciano Spalletti e del Napoli: è così che è cresciuto, è così che si è fatto notare giovanissimo nel Velez Sarsfield, è così che da anni si è attirato le attenzioni di mezza Europa.

22 anni da compiere (li farà il 26 aprile e la conferma del passaggio al Napoli sarebbe un discreto regalo di compleanno), Almada sta confermando le proprie qualità anche in MLS. Conduzione palla al piede, assist, sterzate, giocate illuminanti: sono queste le principali caratteristiche di un repertorio decisamente vasto.

"Thiago è un giocatore rapido, molto bravo nell'uno contro uno. È molto furbo, non ha paura di niente. È uno che ti sfida".

Non sono parole sgorgate dalle labbra di un personaggio qualunque. Magari di un giornalista, del suo allenatore, di un direttore sportivo, di un qualsiasi compagno. È l'elogio che Leo Messi ha riservato ad Almada poco prima dell'inizio dei Mondiali. Una specie di marchio di qualità.

FUERTE APACHE E L'INTER SFIORATA

Una delle curiosità di Almada risiedono nel suo luogo di nascita: Fuerte Apache. Ovvero il barrio in cui è nato e cresciuto Carlos Tevez, altro mito del calcio argentino. Mentre l'ex attaccante della Juventus si imponeva nel mondo del pallone, Thiago sognava di imitarlo e, al contempo, di schivare i pericoli della vita.

“Ho trascorso la mia infanzia nel quartiere - ha detto anni fa in un'intervista a 'TyC Sports' - Ho imparato cose buone e cose cattive. Ho visto gente camminare con una pistola in mano”.

“In molti nel quartiere hanno scelto la strada sbagliata - ha detto invece al 'Clarin' - In un modo o nell’altro ho dovuto scegliere”.

Da Fuerte Apache al Velez, che lo ha accolto nelle proprie giovanili all'età di 5 anni. All'inizio Almada giocava trequartista dietro a due punte, poi è stato spostato seconda punta. E come già accennato sa destreggiarsi anche sugli esterni, a destra o a sinistra. Ha esordito nella prima squadra del Fortin a poco più di 17 anni e, qualche mese dopo, ha realizzato la sua prima doppietta.

Gli osservatori europei lo hanno notato praticamente fin dal principio. Anche quelli dell'Inter, anche quelli del Manchester City. Convinti dalla brillantezza e dalla sfrontatezza di un talento evidente, e magari anche dal paragone con Tevez messo in piedi da Eduardo Hernandez, ex allenatore di entrambi:

"Almada è molto più tecnico. Carlitos si è sempre distinto per la sua voglia, ma con la palla Thiago è più forte".

RECORD DI SPESA IN MLS

Prendendo Thiago Almada nel febbraio del 2022, l'Atlanta United ha stabilito il record di spesa della storia della MLS: 16 milioni di dollari, ovvero 14 milioni e mezzo circa di euro, per strapparlo al Velez Sarsfield. Qualcuno ha storto il naso: ma come, un talento del genere nel soccer americano?

Ma l'approdo in Europa, come previsto dal 'The Athletic', è ormai questione di settimane. Anche perché Almada si è confermato in un calcio diverso da quello argentino, andando a segno 6 volte nel 2022 e già 4 nelle prime 4 giornate dell'attuale stagione. Per la cronaca: a fine marzo ha segnato contro Panama la sua prima rete con la nazionale maggiore dopo averne trovata una solo nel Sudamericano Under 20 del 2019, peraltro vinto.

Ora, forse, Napoli. Città e squadra che con gli argentini, come è noto, ha da tempo un feeling particolare. Con qualche anno di ritardo, dopo aver mancato l'Inter, Thiago Almada si appresta a sbarcare in Serie A. Con una medaglia di campione del mondo ancora ben in vista.