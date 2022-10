Il difensore della formazione brianzola è stato aggredito da un uomo in un centro commerciala. Gioca in Italia dal gennaio del 2022.

Monza sotto shock dopo l'assalto di un uomo di 46 anni presso il centro commerciale di Assago Milanofiori.m 6 persone sono state ferite a colpi di coltello e tra questi c'è anche Pablo Marì, difensore che milita in Serie A con la maglia del Monza. Il calciatore è stato immediatamente trasportato in ospedale in codice rosso e in stato cosciente: non è in pericolo di vita.

PABLO MARI E L'ARRIVO IN SERIE A

Nato a Valencia nel 1993, in carriera Pablo Marì ha giocato nel Mallorca e nel Gimnastic in Spagna, prima di passare al Manchester City: è poi stato ceduto in prestito a Girona, NAC Breda e Deportivo, prima di scegliere l'avventura sudamericana col Flamengo, dove ha vinto anche la Libertadores 2019.

L'Arsenal lo ha riportato in Europa nel gennaio 2020 in prestito, poi lo riscatta. Con la squadra di Arteta vince anche la FA Cup nello stesso anno.

La prima esperienza con il calcio italiano per il difensore spagnolo è arrivata nel gennaio del 2022, quando l'Arsenal decide di darlo in prestito all'Udinese. In bianconero, Marì disputa 15 presenze e segna due goal, prima di fare rientro a Londra.

Non riscattato dai friulani, durante il mercato estivo viene ceduto nuovamente in prestito in Serie A, questa volta al Monza, con il quale debutta il 13 agosto nel match perso per 1-2 contro il Torino. Il 9 ottobre segna il suo primo gol con i brianzoli nel successo interno sullo Spezia per 2-0.

L'ASSALTO AL CENTRO COMMERCIALE

Nella giornata di giovedì 27 ottobre, Marì ha subito un'aggressione presso il centro commerciale di Assago Milanofiori. Un uomo italiano di 46 anni si è impossessato di un coltello prendendolo dagli espositori del supermercato e avrebbe colpito 6 persone. Tra questi anche il difensore spagnolo, colpito alla schiena ma non agli organi vitali.

Nell'aggressione ha perso la vita uno degli accoltellati: si tratta di un cassiere di 30 anni immediatamente soccorso dopo l'attacco.