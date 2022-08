Chi è Nikola Vlasic: il nuovo trequartista del Torino

Alla scoperta di Nikola Vlasic: il percorso del trequartista croato che è diventato un nuovo giocatore del Torino di Juric.

Il Torino ha ufficializzato l'ingaggio di Nikola Vlasic. Il calciatore di proprietà del West Ham approda in granata a titolo temporaneo, ma con opzione di riscatto in favore del club piemontese.

Dopo l'arrivo di Miranchuk dall'Atalanta, lo stato maggiore del club granata ha regalato a Ivan Juric un altro tassello buono per rimpolpare le soluzioni che compongono il parco offensivo dell'allenatore croato.

CHI E' NIKOLA VLASIC

Nikola Vlasic è un calciatore croato nato a Spalato - proprio come il suo nuovo allenatore - il 4 ottobre 1997. E' cresciuto in una famiglia nella quale lo sport è senza dubbio il pane quotidiano: Vlasic, infatti, è figlio del decatleta Josko Vlasic, nonché fratello di Blanka Vlasic, campionessa mondiale di salto in alto nel 2007 e nel 2009.

E' la squadra della sua città, l'Hajduk, a concedergli la possibilità di muovere i primi passi a livello calcistico. Dopo aver completato la trafila all'interno del settore giovanile del club capitolino, debutta in prima squadra il 17 luglio del 2014 segnando la rete del definitivo 2-0 contro il Dundalk, nel match valevole per i preliminari di Europa League. A 16 anni, 9 mesi e 2 giorni diventa il marcatore più giovane nella storia del sodalizio spalatino nelle competizioni europee. Il goal agli irlandesi farà da prologo ad un quadriennio da protagonista all'ombra del 'Polijud'.

Il 31 agosto del 2017 si registra la prima grande svolta della sua carriera: nell'ultimo giorno di mercato, infatti, Vlasic viene acquistato dall'Everton per un esborso di 10 milioni di sterline. Tuttavia con i Toffees, e soprattutto con il tecnico Ronald Koeman, non scocca la scintilla e dopo una sola stagione - condita da poche apparizioni - le parti si separano.

Il trequartista viene inizialmente girato in prestito al CSKA Mosca dove in tre anni vive un'autentica rinascita: 8 goal il primo anno, 13 il secondo e 12 il terzo, risultando per due volte il miglior marcatore di squadra, oltre a essere riscattato dopo la prima stagione con i russi che versano 16 milioni all'Everton per rilevare il 100% del cartellino. Inoltre, il 2 ottobre 2018 segna il suo secondo goal in Champions League contro il Real Madrid nel match che terminerà 1-0 proprio per i moscoviti. E anche in questo caso c'è un primato da aggiungere alla collezione: il suo centro dopo soli 2' di gioco, rappresenta la rete più veloce nella storia del CSKA nelle competizioni UEFA.

Dal punto di vista tattico, Vlasic è un trequartista molto versatile e in grado di svariare su tutto il fronte offensivo: il classe 1997 può orbitare sia da riferimento esterno in un tridente offensivo che come 'falso nove' o anche da seconda punta. Là davanti, insomma, sa fare praticamente tutto e nel suo bagaglio personale c'è tecnica, senso del dribbling una spiccata propensione per il goal che lo porta spesso e volentieri a tentare la soluzione personale.

Di queste sue qualità se n'è accorto anche il West Ham che l'ha acquistato nell'estate del 2021 facendogli firmare un contratto quinquennale. Il suo secondo atto in Premier, però, non ha dato i frutti sperati e la sua ultima annata si è chiusa con un misero bottino di 1 goal in 31 presenze.

Da qui la necessità di provare una nuova avventura, sfociata nel trasferimento al Torino.