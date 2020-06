Chi è Nahuel Molina, l'esterno del Boca a un passo dall'Udinese

Nahuel Molina è in scadenza di contratto e l'Udinese fiuta l'affare: i bianconeri prenderanno il terzino argentino del Boca a parametro zero.

Il mercato è ancora lontano ma l' sta già pianificando interessanti mosse per rinforzare la squadra: da sempre il club bianconero è molto attento alle occasioni riguardanti i giovani talenti in giro per il mondo e in quest'ottica rientra il potenziale affare Nahuel Molina, terzino destro di proprietà del Boca Juniors.

Il 22enne, come riferito da 'Sky Sport', è in scadenza di contratto con il colosso argentino e l'accordo per il rinnovo sembra ormai sfumato: i vertici bianconeri hanno dunque fiutato l'affare low cost per un tesseramento del giovane talento a parametro zero.

Dopo i prestiti al Defensa Y Justicia e al Rosario Central, Molina è tornato a gennaio al Boca, dove però non ha più trovato spazio. Alla base della rottura ci sarebbe anche la decisione di sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio senza il permesso del club.

Con il precedente presidente c'era già l'accordo riguardo un rinnovo contrattuale, ma con l'arrivo di Ameal le cose sono cambiate. Salvo imprevisti Molina dirà addio al Boca per volare a Udine, dove potrebbe giocarsi una maglia sulla destra con Stryger Larsen.

Fin qui impiegato principalmente come terzino difensivo in una linea a quattro, Molina ha nelle proprie corde una spiccata propensione alla spinta offensiva e risulta dunque perfetto anche per un centrocampo a cinque, essendo dotato di ottima corsa e tecnica in velocità.