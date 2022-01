Chi è Michel Aebischer: goal e assist per Mihajlovic a Bologna

Come nella più classica sessione di calciomercato in Serie A, quando un giocatore sembra ad un passo da una squadra, alla fine approda in quella di cui si è parlato meno. E così Michel Aebischer giocherà effettivamente nel campionato italiano per la seconda parte dell'annata 2021/2022, ma non con il Cagliari: bensì con il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Aebischer sembrava ad un passo dal Cagliari nelle ultime settimane, ma alla fine è stata l'altra società rossoblù ad avere la meglio, portandolo alla corte del tecnico serbo per il 2022. Arrivato in città nella mattinata di lunedì 24 gennaio, ha svolto le visite mediche per cominciare la sua nuova esperienza.

RUOLO E CARATTERISTICHE

Aebischer, classe 1997, è un centrocampista centrale con spiccate abilità offensive. Forte fisicamente, abile sotto porta, il 24enne svizzero, da due anni nel giro della Nazionale elvetica con cui sette gare (non gli Europei) sa inserirsi per trovare la via della rete, ma soprattutto per servire i compagni.

Basti pensare ai 35 assist per i compagni dello Young Boys, squadra con cui ha giocato la Champions League 2021/2022, prima dell'eliminazione ai gironi. Insieme ai passaggi decisivi anche 15 reti.

Prima di passare al Bologna ha messo insieme ben nove assist e quattro reti nel 2021/2022, di cui quattro passaggi decisivi in Champions League tra preliminari e fase a gruppi. Pecca di Arbischer è sicuramente la propensione a ricevere diverse ammonizioni: sono nove quelle della prima parte di annata.

COSTO E STIPENDIO

Per acquistarlo dallo Young Boys e superare la concorrenza del Cagliari, il Bologna ha messo sul piatto 4 milioni di euro, pagabili al riscatto a fine annata in caso di salvezza da parte del team Mihajlovic. Non è stato rivelato, per ora, lo stipendio di Aebischer in rossoblù.

I TITOLI VINTI IN CARRIERA

Passare dalla Champions League ad una posizione di metà classifica in Serie A? Aebischer lo ha fatto. Un grande colpo per il Bologna, visto e considerando l'esperienza del giocatore, che nel dal 2018 ad oggi ha vinto per quattro volte il campionato svizzero. Nel 2019/2020 in bacheca anche la medaglia d'oro per la conquista della Coppa di Svizzera.

Con la maglia della Svizzera spera di poter partecipare ai prossimi Mondiali, visto e considerando come dallo scorso settembre sia tornato prepotentemente in Nazionale dopo una presenza nel 2019 e due nel 2020. Principalmente utilizzato da Yakin dalla panchina, spera di poter superare la concorrenza e divenire imprescindibile nella propria rappresentativa. Magari grazie al Bologna.