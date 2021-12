Chi è Marco Lanna, il prossimo presidente della Sampdoria

Settimane burrascose a Genova sponda blucerchiata. Dopo l'arresto di Massimo Ferrero, la Sampdoria si appresta a cambiare il suo presidente.

Malgrado le vicissitudini societarie non abbiano inciso in maniera preponderante sulle vicende sportive della squadra, il club ligure sta vivendo una transizione a livello presidenziale.

Il principale indiziato per sostituire Ferrero sulla poltrona di numero uno blucerchiato è Marco Lanna.

UN PASSATO IN DIFESA

Marco Lanna è un ex dirigente sportivo ma soprattutto ex calciatore. Tra le varie squadre nelle quali ha militato Lanna c'è proprio la Sampdoria. In maglia blucerchiata il calciatore ha trascorso sei stagioni, dal 1987 al 1993, prima di trasferirsi alla Roma.

IL DERBY DI ROMA PERSO

Nella capitale, Lanna non ha lasciato un grande ricordo. La sua avventura romanista è stata irrimediabilmente compromessa dal fallo di mano commesso nel derby del febbraio 1996 contro la Lazio, quando provocò un calcio di rigore agli sgoccioli della gara.

Quel derby lo vinsero i biancocelesti, con il rigore trasformato all'88esimo da Pierluigi Casiraghi. Un errore che gli costò i mugugni costanti del pubblico romanista.

I TROFEI CON LA SAMP

Decisamente diversa la sua avventura con la Sampdoria. In blucerchiato, Lanna ha vinto lo storico Scudetto del 1991, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Nel 2002, Lanna è tornato alla Samp, dopo le esperienze con Salamanca e Real Saragozza.

LANNA DOPO IL RITIRO

L'esperienza da presidente sarebbe solo l'ultima in ordine di tempo per Lanna nella dimensione extracalcistica. Appesi gli scarpini al chiodo, l'ex difensore ha intrapreso un’esperienza da telecronista, per poi diventare il direttore sportivo del Piacenza.