Chi è Jordan Majchrzak, l'attaccante polacco lanciato da Mourinho contro il Sassuolo

Il polacco ha convinto lo Special One, che dopo averlo portato in panchina lo ha fatto esordire in prima squadra contro il Sassuolo.

Ormai non è una sorpresa. José Mourinho continua nella sua opera di svezzamento di calciatori della Primavera.

Vuoi per mandare un segnale alla dirigenza, vuoi per trovare nuove risorse giovani e fresche da lanciare nel calcio professionistico, lo Special One da un anno e mezzo ha regalato la gioia dell'esordio a diversi talenti del vivaio romanista.

L'ultimo in ordine di tempo è Jordan Majchrzak, mandato in campo nel corso dei minuti finali della sfida di Coppa Italia contro il Genoa.

CHI È MAJCHRZAK

Classe 2004, si tratta di un attaccante centrale fisicamente molto dotato. In grado di sfruttare il suo metro e novanta per svettare di testa in area, abbina questa caratteristica a quella della potenza di tiro.

In Polonia è considerato uno destinato ad avere una grande carriera. Ha mosso i primi passi nella squadra riserve del Legia Varsavia, dove ha esordito il 6 agosto scorso.

In quattro apparizioni ha messo a segno un goal e un assist prima del trasferimento in giallorosso.

L'APPRODO A ROMA

Nell'estate del 2022 è stato acquistato dalla Roma in prestito con diritto di riscatto: 100mila euro subito, altri 700mila per esercitare l'opzione di acquisto.

In Primavera però, l'attaccante ha trovato pochissimo spazio. Appena 24 minuti complessivi giocati nell'arco di tre partite.

Il tecnico Guidi non sembra vederlo funzionale al proprio progetto. Idea completamente opposta a quella di Mourinho, che vede in lui delle caratteristiche da calciatore pronto e lo ha portato ad allenarsi coi grandi alla ripresa del lavoro a Trigoria post Mondiali.

L'ESORDIO

Al 77' della sfida contro il Sassuolo, sul punteggio di 2-4, Foti, vice di Mourinho, lo ha mandato in campo al posto di Abraham.

Un concorrente in più per Tammy Abraham, presenza pressoché inamovibile della Roma di Mourinho e fin qui non insidiato seriamente da Belotti per una maglia da titolare.