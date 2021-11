Il suo nome circola già da qualche anno nell'ambito del calcio giovanile. Ma con il goal segnato contro l'Empoli, Flavio Junior Bianchi è destinato a far parlare di lui. L'attaccante ha trovato la sua prima rete in assoluto Serie A, permettendo al Genoa di evitare la sconfitta in casa dei toscani.

Entrato a un quarto d'ora dalla fine al posto del cileno Pablo Galdames, la punta rossoblu è stata caparbia nello sfruttare un assist preciso di Caicedo con l'esterno e depositare in rete il pallone che è valso il 2-2 alle spalle di Vicario con un bel sinistro a incrociare.

Nato ad Asti il 24 gennaio 2000, Bianchi è entrato nelle giovanili del Genoa ad appena nove anni. Con la maglia del Grifone ha attraversato tutte le squadre giovanili. L'anno della consacrazione è arrivato nel 2016/2017, quando ha messo a segno 20 goal in 21 partite disputate in stagione con l'Under 17.

In seguito le prime convocazioni con la Primavera rossoblu, dove però ha trovato inizialmente poco spazio. Viene dunque girato in prestito al Torino, dove prosegue il suo percorso di crescita. Con la maglia granata si riduce sensibilmente il numero di reti siglate, ma arriva la soddisfazione di vincere la Coppa Italia Primavera prima di tornare alla casa madre.

Dopo un'altra annata trascorsa al Genoa, la dirigenza genoana decide di spedirlo in prestito alla Lucchese in Serie C. In Toscana le cose non vanno a gonfie vele per la squadra, che al termine del campionato retrocede in Serie D. La nota più positiva di quell'annata è proprio Bianchi, che segna 13 goal al primo anno tra i professionisti e inizia ad attirare l'attenzione di diversi osservatori.

Tra loro c'è anche una vecchia conoscenza del Torino, Nicola Ventola, che parla del giovane Bianchi in questi termini.

"È davvero da vedere come si muove bene, segna bei gol e li segna anche di testa. È un centravanti, un numero 9, ma quando parte in progressione ha dribbling, sa giocare col destro e col sinistro. Ho visto i suoi gol e mi sono detto…’ma che cacchio!”.

La stagione 2021/2022 vede Bianchi esordire in prima squadra. Il battesimo con la Serie A non è però tra i più esaltanti, dato che entra in campo nel secondo tempo della partita contro l'Inter persa dal Grifone per 4-0 alla prima di campionato. Un'altra apparizione di poco più di un tempo contro la Salernitana, per poi far ritorno in panchina.

Contro l'Empoli arriva però la gara che può aprirgli le porte di un futuro luminoso. D'altronde il Genoa sa come lanciare giovani attaccanti promettenti e farli diventare giocatori importanti, come ad esempio Pellegri e Destro. Ora tocca a Bianchi confermare le aspettative che si sono create su di lui.