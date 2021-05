Chi è Arrivabene, il prossimo amministratore delegato della Juventus

Maurizio Arrivabene, ex team principal della Ferrari, sarà il nuovo amministratore delegato della Juventus: dovrebbe affiancare Cherubini.

Ormai manca solo l'ufficialità: Maurizio Arrivabene sarà il nuovo CEO della Juventus, dove affiancherà Federico Cherubini occupandosi della gestione finanziaria del club bianconero.

Arrivabene peraltro fa già parte del CdA ed è un uomo di fiducia della famiglia Agnelli. Nato a Brescia il 7 marzo del 1957 e grande tifoso juventino, Arrivabene ha conosciuto Andrea Agnelli ai tempi della Philip Morris.

Appassionato di sport, ha praticato football americano, tennis, sci e soprattutto atletica, cimentandosi nei 400 metri e nel lungo. Non solo. Nel 1987 ha partecipato da copilota all'edizione della Parigi-Dakar alla guida di una Mercedes Classe G, piazzandosi sesto.

Arrivato a ricoprire incarichi di prestigio come vice presidente di Marlboro Global Communication e, dal 2011, presidente del consiglio di amministrazione Consumer Channel Strategy and Event Manager per Philip Morris International, entra nel CdA della Juventus prima di essere nominato direttore della sezione sportiva della Ferrari nel 2014.

I risultati della Scuderia però non saranno brillanti, tanto che Arrivabene nel 2019 viene sollevato dall'incarico. Adesso per lui ecco la chiamata della Juventus.