Chi è 777 Partners, il nuovo proprietario del Genoa

Chi è 777 Partners, il fondo statunitense che sta acquistando il Genoa da Preziosi: scopriamo chi sarà il nuovo proprietario del 'Grifone'.

Il Genoa cambia proprietà e si appresta ad aprire un nuovo capitolo della sua storia. Dopo 18 anni si sta per concludere l'avventura di Enrico Preziosi alla guida del 'Grifone'. L'attuale presidente dei rossoblù è a un passo dalla cessione della società più antica d'Italia a 777 Partners, fondo statunitense con sede a Miami e New York.

Secondo quanto riferito da 'Sky', le parti hanno già raggiunto l'intesa definitiva, con il passaggio che sarà formalizzato nelle prossime ore. Preziosi non manterrà quote azionarie ma resterà nel club con un ruolo istituzionale: si occuperà di curare i rapporti tra il Genoa e la Lega Serie A.

CHI È 777 PARTNERS

777 Partners è un fondo che si occupa di garantire aerei alle compagnie low cost. A capo della società ci sono i manager Steven Pasko e Josh Wander con l'ingegnere spagnolo Andres Blazquez Ceballos come referente in Europa.

Il quartier generale è a Miami, al diciannovesimo piano del 66 Brickell, il grattacielo famoso per ospitare le compagnie aeree in Florida. La presenza in quell'edificio di 777 Partners non è un caso: da lì, il fondo d'investimenti studia le strategie per il business in tutto il mondo.

Fondato nel 2015, 777 Partners ha acquistato recentemente 24 Boeing 737-8 Max e ne ha prenotati altri 60. Un investimento miliardario che conferma il giro d'affari del fondo d'investimenti nel settore del leasing dei velivoli alle compagnie aeree.

777 PARTNERS NEL CALCIO

777 Partners è sbarcato nel mondo del calcio nel 2018. Prima del Genoa, infatti, il fondo di investimenti ha acquistato il 6% delle azioni del Siviglia, ma al momento i tifosi si sono opposti al coinvolgimento degli statunitensi nella gestione del club.

L'acquisizione del Genoa è legata legata ai piani regionali che prevedono lo sviluppo dell’aeroporto Cristoforo Colombo, con l’ambizione di farlo diventare la porta d’ingresso per chi arriva dall’Atlantico.

Un progetto sulla falsariga di quello portato avanti a Londra, con l'acquisizione dei Lions nel basket come intrattenimento con il business sullo sfondo.

777 PARTNERS E IL GENOA

777 Partners affiderà il ruolo di supervisore tecnico del Genoa a Gustavo Mascardi. Il 63enne argentino con origini italiane - i suoi avi erano di Genova - si trasferirà nel capoluogo ligure per ambientarsi, prima di iniziare la ricerca di talenti, la sua specialità. La sua ultima scoperta è stata Paulo Dybala, dopo aver portato Montero all’Atalanta e aver individuato da giovani i vari Crespo, Veron, Asprilla, Salas, Cordoba e Burdisso.

Mascardi avrà una partecipazione azionaria nel Genoa e sarà l'uomo di fiducia di 777 Partners nella gestione tecnica del club.