Chi comprerà il Milan a gennaio

Ufficializzato il colpo Ibrahimovic, il Milan è alla ricerca di altri rinforzi per migliorare la classifica: Todibo in pole per la difesa, c'è Matic.

L'undicesimo posto in classifica non può far dormire sogni tranquilli al , ridimensionato dalla pesante sconfitta di Bergamo che ha fatto tornare sulla Terra i ragazzi di Stefano Pioli. Alla ripresa del campionato, il tecnico rossonero potrà contare sul nuovo acquisto Zlatan Ibrahimovic, colpo ad effetto di Paolo Maldini e Zvonimir Boban nel tentativo di ridare entusiasmo alla piazza con la firma di un campione che a Milano ha lasciato un ricordo indelebile. Lo svedese non sarà però l'unico volto nuovo della campagna invernale.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

JEAN-CLAIR TODIBO

La magia di San Siro l'ha provata sulla pelle nell'ultimo - di , gara nella quale si è ben disimpegnato contro due come Lautaro e Lukaku: Jean-Clair Todibo ha solo 20 anni ma il futuro è tutto dalla sua parte. Non è strano che mezza Europa abbia chiesto informazioni sul suo conto: i blaugrana vorrebbero cederlo per fargli fare esperienza, senza perdere il controllo sul cartellino, aspetto non di poca importanza. Il Milan dovrà guardarsi le spalle dal che può offrire il palcoscenico dell' , a differenza dei meneghini fuori da ogni competizione internazionale.

ANDREA PETAGNA

Con l'arrivo di Ibrahimovic, Krzysztof Piątek sembra essere di troppo in casa Milan. Il club vorrebbe cederlo per monetizzare al massimo e, in tal caso, si tufferebbe su Andrea Petagna per il ruolo di vice Ibrahimovic. L'attaccante della è cresciuto proprio nel Milan e tornare a casa sarebbe per lui un sogno. La SPAL al momento pone resistenza ma, se Piątek dovesse essere ceduto davvero (la sembra la destinazione più probabile), la corte dei rossoneri su Petagna sarebbe serrata e difficilmente resistibile.

UN CENTROCAMPISTA

Tra le priorità di gennaio in casa Milan c'è sicuramente la caccia a un centrocampista che possa abbinare quantità e qualità a un reparto che va spesso in apnea. Il nome di Granit Xhaka è attualmente in cima alla lista della spesa rossonera: il giocatore svizzero sembrava a un passo dall'addio all' , ma l'arrivo di Mikel Arteta sulla panchina dei Gunners potrebbe aver cambiato le carte in tavola. A complicare le cose c'è anche la forte concorrenza dell' , il cui interesse è stato confermato dallo stesso agente.

In tempi non sospetti è andato nell'ufficio di Solskjaer tuonando: o gioco di più, o me ne vado. Nemanja Matic sembra destinato a lasciare il , ma nelle ultime ore è arrivata la smentita da parte dello stesso Milan sul presunto interesse nei confronti del serbo. Verità o semplice tattica di mercato? La sua situazione, in ogni caso, rimane incerta. Il Milan potrebbe restare in corsa, ma le difficoltà non mancano: dalla questione ingaggio al fatto che Pioli, in quel ruolo, ne ha già due, e dunque uno tra Bennacer e Biglia dovrebbe necessariamente essere ceduto. Tutto molto, molto complicato.

Soltanto pochi giorni fa il padre di Nasser Elneny confermava l'interesse del Milan, subito dopo è arrivata la smentita di Boban. La dirigenza rossonera non si sbilancia sugli eventuali obiettivi di mercato e assicura invece che non esiste nessuna trattativa in corso. Altro nome cancellato dalla lista.

Sulla scia dell'interesse del per Paquetà spunta invece con più forza il nome di Julian Draxler, che il colosso parigino starebbe pensando di inserire come contropartita nella trattativa per il brasiliano che tanto piace a Leonardo. Nulla di concreto allo stato attuale, ma le due parti potrebbero avere nuovi contatti nei prossimi giorni.