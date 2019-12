Chi comprerà l'Inter a gennaio

Inter chiamata a rinforzarsi nel mercato di gennaio per continuare a sognare lo Scudetto. Vidal priorità, Marcos Alonso nome per la fascia sinistra.

Rivoluzionare una squadra a gennaio è praticamente impossibile e, allo stesso tempo, controindicato: meglio non andare ad intaccare quei solidi equilibri formatisi in precedenza, semmai spazio per qualche ritocco che non fa mai male. L' seguirà questo diktat, consapevole che per continuare a lottare per lo Scudetto insieme alla fino all'ultima giornata serviranno pochi ma mirati rinforzi da consegnare ad Antonio Conte, in piena emergenza prima della sosta natalizia.

ARTURO VIDAL

Il cileno è in cima alla lista di Marotta, il prescelto per far fare al centrocampo il definitivo salto di qualità. Il giocatore sarebbe ben lieto di essere allenato nuovamente da Conte, tecnico che alla Juventus seppe valorizzarlo al massimo facendolo diventare il campione che è ora. L'Inter dovrà battere le resistenze del ma sembra intenzionata ad acquistare Vidal a titolo definitivo e non in prestito. Chiaro segno che dalle parti di Milano si fa sul serio.

MATTEO DARMIAN

La pista più percorribile per quanto riguarda le fasce difensive porta al nome di Matteo Darmian. L'ex e l'Inter sembrano destinati ad unirsi, adesso o a fine stagione. Visti gli infortuni di Asamoah, i nerazzurri potrebbero anticipare il suo arrivo dal proprio a gennaio. Il giocatore accetterebbe volentieri la proposta, con un contratto valido per i prossimi tre anni. Manca ancora però l'accordo definitivo con il Parma, che potrebbe dover trovare prima un sostituto.

MARCOS ALONSO

Così come Vidal, anche lo spagnolo è uno dei pupilli di Conte che lo allenò con grande successo al , dove ora è ai margini sotto la gestione di Frank Lampard. L'Inter sarebbe disposta ad un sacrificio economico per rimpolpare la fascia sinistra: Asamoah non offre garanzie dal punto di vista fisico e il solo Biraghi non può lasciare tranquilli. Dal canto suo, Alonso sarebbe contento di tornare in , campionato in cui esplose con la maglia della .

DEJAN KULUSEVSKI

La rivelazione di questo campionato ha fatto innamorare in poco tempo l'Inter che ha già preso contatti con l' proprietaria del cartellino: il rapporto d'amicizia che lega i Zhang e i Percassi potrebbe fare la differenza per anticipare la folta concorrenza. L'unico intoppo è rappresentato dal Parma che vuole tenere Kulusevski fino a giugno, come da accordo precedente con la 'Dea'. Qualora i ducali riuscissero nel loro intento, l'Inter sarebbe comunque in pole per acquistare il giocatore in estate.

FERNANDO LLORENTE

Il profilo di Llorente è stato sondato già in estate prima del trasferimento al : e proprio in azzurro potrebbe finire Matteo Politano, nell'ambito di uno scambio con l'attaccante spagnolo, ideale per il gioco di Conte che non si farebbe problemi a riabbracciarlo dopo i trascorsi juventini condivisi negli anni scorsi. Un rinforzo che andrebbe a rinsaldare una coperta diventata improvvisamente corta con l'infortunio di Sanchez, che dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo a metà gennaio.