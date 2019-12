Chi comprerà la Juventus a gennaio

La Juventus sbarca nel mercato di gennaio impostando progetti a breve e lungo termine. Suggestione Haaland, obiettivo Tonali.

La sessione invernale, si sa, solitamente è complicata. Spazio, quindi, all'ingegno. Cercando di cogliere opportunità prestigiose. Il tutto, ovviamente, facendo i conti con le liste. La , come idea di base, a gennaio preferirebbe concentrarsi principalmente sullo sfoltimento dell'organico. E, in tal senso, il ds Fabio Paratici ha già iniziato a muovere i primi passi. Occhi puntati soprattutto sulla linea verde, inserimenti progettuali pianificati per tempo.

ERLING HAALAND

E' il nome del momento. E' il nome del futuro. Il 19enne attaccante del , autore in stagione di 28 goal in 22 presenze, viaggia spedito verso il grande salto. Tanti i top club pronti a fare sul serio. Dal al , passando per la Juventus, che segue questa traccia da diverso tempo. Piena bagarre, tanti contatti per tutti. Con la Signora pronta a giocarsi le sue carte, tra presente e futuro, monitorando attentamente la concorrenza.

SANDRO TONALI

Classe 2000, già protagonista in serie A. Predestinato. Non ci sono altri modi per descrivere le gesta del 19enne centrocampista di Lodi, pezzo forte del . Musica per le orecchie del patron delle Rondinelle, Massimo Cellino, preposto a effettuare in estate una cessione da urlo. Valutazione attorno ai 45 milioni, con un assalto nell'immediato difficile da completare, specialmente considerando come la truppa lombarda sia alle prese con la difficile missione salvezza. A giugno, però, il quadro cambierà sensibilmente. Con Madama in prima fila.

LEANDRO PAREDES

Il pensa al milanista Paquetà. Al tempo stesso, sempre i parigini, valutano un possibile esubero di lusso della Juventus: Emre Can. Il tedesco, finito ai margini del progetto bianconero, pondera la possibilità di salutare Madama già nell'immediato. Da qui, un'idea embrionale: Paredes alla corte di Sarri, l'ex sotto gli insegnamenti del connazionale Tuchel. Insomma, un prestito secco. Chissà.

MARASH KUMBULLA

Alla Continassa, come sempre, i difensori non passano mai di moda. Due colpi all'insegna della linea verde messi recentemente a segno: De Ligt e Demiral. Entrambi promettenti, ambedue protagonisti. Detto ciò, c'è un altro talento appartenente al pacchetto arretrato che desta interesse in casa juventina. Ed è il giocatore del , classe 2000, finora autore di contributi solidi destinati a sfociare in qualcosa di ancor più corposo.