Chi cederà il Milan a gennaio

Con il mercato di gennaio alle porte il Milan si prepara a cambiare qualche pedina: già pronta la lista delle cessioni in casa rossonera.

Dopo una prima parte di stagione da dimenticare il mercato di gennaio arriva più prezioso che mai in casa di un chiamato a colmare evidenti lacune mostrate fin qui dalla rosa a disposizione di Pioli. Diversi cambiamenti in vista per la dirigenza rossonera: nella lista delle cessioni rientreranno sicuramente due nomi, ai quali potrebbero aggiungersi altre potenziali trattative.

FABIO BORINI

Tra le cessioni più probabili durante il mercato di gennaio c'è sicuramente quella di Fabio Borini: nei giorni scorsi l'agente dell'attaccante ha confermato la volontà del proprio assistito di cambiare aria dopo il poco minutaggio trovato nel corso di questa stagione. Soltanto 70 minuti divisi in due presenze in campionato per il classe '91, che si appresta a lasciare il Diavolo dopo 8 goal in 75 apparizioni. Un vero e proprio jolly tattico: esterno d'attacco, terzino o mezz'ala, Borini non è però mai riuscito a lasciare veramente il segno in casa rossonera. Sulle sue tracce c'è il , ma soprattutto il : l'ex è in scadenza di contratto a fine stagione, ma saluterà con ogni probabilità con sei mesi di anticipo.

RICARDO RODRIGUEZ

Il terzino svizzero sembra ormai finito ai margini della rosa rossonera dopo la definitiva esplosione di Theo Hernandez sulla corsia di sinistra. Fischiato nelle ultime apparizioni a San Siro, Rodriguez non scendeva in campo da oltre tre mesi: un problema fisico lo ha fermato all'intervallo della disastrosa trasferta di Bergamo in quello che potrebbe essere l'ultimo gettone rossonero. I tifosi del lo invocano a gran voce, ma l'arrivo di Gattuso sulla panchina del potrebbe spingerlo sulla sponda partenopea. Arrivato dal nell'estate del 2017, il classe '92 saluterà dopo 93 presenze, 4 reti e 5 assist.

LUCAS PAQUETA'

Le recenti sirene provenienti da Parigi hanno inserito anche il talento brasiliano nella lista delle possibili cessioni: nelle ultime ore Lucas Paquetà è finito con prepotenza nel mirino del di Tuchel e soprattutto di Leonardo, che lo aveva portato al Milan esattamente un anno fa con un accordo strappato in anticipo al Flamengo. Considerato in patria tra i più promettenti prospetti del calcio brasiliano, il classe '97 ha alternato fin qui lampi di genio a prestazioni incolori. La dirigenza rossonera valuterà un possibile addio soltanto in caso di offerte da almeno 35-40 milioni, la stessa cifra spesa per portarlo in : un eventuale 'tesoretto' che sarebbe poi reinvestito su altri profili.