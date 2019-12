Chi cederà la Juventus a gennaio

Sessione invernale alle porte, la Juventus di Sarri si prepara a completare delle cessioni per sfoltire un organico troppo folto.

La si appresta a sbarcare nel mercato di gennaio con una missione molto chiara: sfoltire l'organico. La rosa, infatti, propone diversi esuberi di lusso. Che, alla lunga, potrebbero rappresentare un problema. Anche di carattere economico. Motivo per cui, valutando la bontà delle richieste, il ds Fabio Paratici ha già iniziato a pianificare alcune partenze che si sarebbero dovute concretizzare già in estate.

MARIO MANDZUKIC

L'avventura del croato sotto la Mole è giunta al termine. Epilogo inevitabile, considerando il prosieguo di un matrimonio entrato clamorosamente in crisi. Già, proprio così. Basti pensare al rinnovo fino al 2021, siglato solamente ad aprile. Via Max Allegri, via tutto. Per lui. Dunque, dopo aver rifiutato in estate le proposte di e , ecco i titoli di coda. Con l'approdo in già definito, nello stesso club in cui è finito l'ex juventino Medhi Benatia: Al-Duhail.

EMRE CAN

Escluso dalla lista Champions, e con all'attivo solamente 7 presenze in campionato di cui solamente 2 da titolare, il centrocampista tedesco ha iniziato concretamente a guardarsi attorno. Insomma, non è scattata la scintilla con Maurizio Sarri, che ultimamente nel ruolo di mezz'ala destra ha preferito persino adattare Adrien Rabiot. Insomma, scelte che stanno portando l'ex a prendere seriamente in esame l'opportunità di sposare una nuova avventura professionale. Con il PSG a sondare l'argomento.

MATTIA PERIN

Al rientro da un problema alla spalla, che gli è costato il trasferimento nelle puntate precedenti al , il 27enne portiere di Latina si prepara al rilancio. Che andrà in scena in , con il - vecchio amore per lui - a un passo dalla fumata bianca. Radu, quindi, potrebbe rientrare anticipatamente all' . Una traccia di mercato da seguire, con una certezza alle porte: Perin sta per riabbracciare il Grifone.

MARKO PJACA

Sfortuna, finalmente, alle spalle. Altro giro, nuovo infortunio spedito nel dimenticatoio. Il 24enne tuttofare offensivo croato cerca la definitiva consacrazione. Destinata ad arrivare, con grande probabilità, fuori dalla Juventus. Vuoi per questione di spazi ristretti, vuoi perché per riprendere dall'ennesimo ko occorre trovare la tanto agognata continuità di rendimento. Possibile cessione temporanea, con Genoa e a sondare l'argomento.

DANIELE RUGANI

Con gli arrivi di Matthijs De Ligt e Merih Demiral, e con Giorgio Chiellini che lavora per tornare in campo, il centrale toscano è diventato l'ultima opzione per quanto concerne il pacchetto arretrato. D'altro canto i numeri stagionali non mentono: 1 gettone in , 2 in campionato. Stop. Attenzione, quindi, a eventuali offerte invernali, possibile pista Premier League. La , in tal senso, valuta attentamente il da farsi.