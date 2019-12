Chi cederà l'Inter a gennaio

Calciomercato di gennaio vicino, l'Inter di Conte è pronta a cedere alcuni elementi della rosa che hanno giocato pochissimo fin qui.

Non solo acquisti durante il calciomercato di gennaio per l'. Tra i nerazzurri infatti, nonostante la grande emergenza delle ultime settimane, c'è chi finora ha trovato pochissimo spazio e sembra non rientrare nei piani futuri di Conte. Tanto che, appunto, almeno n due potrebbero lasciare Appiano Gentile nella prossima sessione.

MATTEO POLITANO

Uno degli indiziati alla cessione è sicuramente Matteo Politano. L'ex , riscattato la scorsa estate per circa 20 milioni di euro, ha fin qui giocato pochissimo anche perché penalizzato dal 3-5-2 di Conte. L'ultima partita da titolare di Politano, frenato pure da un infortunio, risale ormai al 25 settembre. Poi per lui solo piccoli spezzoni di gara e senza mai incidere. In questa stagione Politano ha messo insieme appena 14 presenze senza mai trovare la via della rete. Ecco perché l'ipotesi di un addio a gennaio prende sempre più quota. A patto che, ovviamente, l'Inter riesca a piazzare almeno un colpo in entrata nel settore offensivo. E per questo l'idea di uno scambio con il con Llorente, vecchio pupillo di Conte, potrebbe decollare...

FEDERICO DIMARCO

Il terzino, rientrato dal prestito al , la scorsa estate non ha trovato una nuova sistemazione ma l'acquisto di Biraghi dalla ha subito fatto capire come Conte non intendesse puntare su Dimarco. Tanto che, nonostante l'ormai lunga assenza di Asamoah, causa il persistere del fastidio al ginocchio, Dimarco ha giocato appena 7' nel finale di -Inter mentre in è stato convocato solo una volta. Inoltre, nel caso in cui il recupero di Asamoah procedesse per le lunghe, l'Inter avrebbe già puntato il mirino su Marcos Alonso. Ulteriore segnale di come la cessione di Dimarco a gennaio sia quasi inevitabile.